純屬巧合？鄭明典曬軒嵐諾「尾巴照」驚呼：巧妙避開台灣
中央氣象局表示，強烈颱風軒嵐諾今（5）日凌晨2時的中心位置在琉球西北方410公里之海面上，持續以每小時23轉33公里速度，向北北東進行，已經遠離台灣。而氣象局長鄭明典在臉書發文，分享了軒嵐諾的「尾巴照」，驚呼「巧妙的避開台灣本島」，不會帶來過多雨水，讓鄭明典也不禁高喊「純屬巧合～」
鄭明典貼出軒嵐諾的「尾巴照」，指出軒嵐諾後面跟著一片紫色區塊，「仔細看，更後方的雲系很長，這個颱風其實已經接上了西南季風的氣流。只是，潮濕的氣流還是巧妙的避開台灣本島，沒有接續帶來可能會『過多』的雨水！」
近年來颱風幾乎把台灣當成拒絕往來戶，而軒嵐諾從旁掃過替台灣水庫大補水，近日的降雨為全台水庫帶來3億5565萬噸水，超過一座翡翠水庫的容量，離去時的尾巴又貼心地避開，讓鄭明典也不禁笑稱「科學上只能說，純屬巧合～」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「這是個非常善良的颱風」、「來補水的補師感恩」、「只是來幫忙補水而已，好颱風」。還有人歪樓表示，「氣象戰從台灣開始」、「確定不是中科院幹的？」、「請問氣象局還是國防單位有什麼機密設備沒有對外公佈的嗎」。（編輯：倪浩軒）