阿堂鹹粥漲價遭狂刷一星！苦苓嘆「憑什麼」：吃不起而已

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沒想到才過9個月，阿堂鹹粥近期又宣布招牌魚皮鹹粥、魚肚價格從200元再漲260元，漲幅高達3成。老闆娘也解釋，這次是因魚貨原物料價格不斷上漲，尤其虱目魚漲價特別兇，不得已只好跟著漲價。
再度漲價的消息曝光，隨即又引發大量網友不滿，紛紛到Google狂刷一星評價「一碗260是鑲黃金嗎」、「物價漲價後馬上調價格，物降跌價的時候，又不把價格調回來」、「貴得太離譜！台南好吃的海產、土魠虱目魚鹹粥比比皆是。價格80元~120元，新鮮美味又好吃」。
作家苦苓則認為「管他一碗粥260元還是620元，愛吃的去吃、不愛吃的別吃，反正也有60元的可吃」。而針對大批網友到店家Google狂刷一星評價的行為，苦苓也搖頭感慨「憑什麼給人家負評一顆星呢？那只是賭爛你自己吃不起而已！要不要也去評一下和牛」。
貼文下方也有不少網友贊同回應「為何一碗粥也能吵成這樣？愛吃就吃、不吃拉倒，消費者若是不買單經營者自然會做出調整」、「價格不是它的缺點，是您的缺點」、「沒錯，讓市場、消費者去決定，不要因為自己吃不起就認為不合理」、「嫌貴可以不吃，但沒必要去刷負評，因為你根本沒到現場品嚐，只是發洩情緒而已」。（編輯：潘毅）