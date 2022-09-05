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阿堂鹹粥漲價遭狂刷一星！苦苓嘆「憑什麼」：吃不起而已

▲台南指標性美食「阿堂鹹粥」再度宣布漲價，引爆不少網友不滿，湧入店家Google評價狂刷1星。（圖／阿堂鹹粥臉書）
▲台南指標性美食「阿堂鹹粥」再度宣布漲價，引爆不少網友不滿，湧入店家Google評價狂刷1星。（圖／阿堂鹹粥臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 10:37:58

台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣布再度漲價，將招牌魚肚鹹粥售價漲到260元，消息曝光立刻引爆不少網友不滿，紛紛到Google評論留下1星評價。對此現象，作家苦苓也感嘆喊：「憑什麼」。

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阿堂鹹粥2021年12月才宣布招牌菜魚肚及魚皮鹹粥售價從180元漲到200元，當時就已引起民眾譁然，認為漲價不合理，老闆則出面解釋，是因為食材及原物料價格不斷上漲，迫於無奈才會去調整價格。 

沒想到才過9個月，阿堂鹹粥近期又宣布招牌魚皮鹹粥、魚肚價格從200元再漲260元，漲幅高達3成。老闆娘也解釋，這次是因魚貨原物料價格不斷上漲，尤其虱目魚漲價特別兇，不得已只好跟著漲價。

▲虱目魚。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲阿堂鹹粥宣布招牌魚皮鹹粥、魚肚價格從200元再漲260元，老闆娘也解釋，這次是因魚貨原物料價格不斷上漲，尤其虱目魚漲價特別兇。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
再度漲價的消息曝光，隨即又引發大量網友不滿，紛紛到Google狂刷一星評價「一碗260是鑲黃金嗎」、「物價漲價後馬上調價格，物降跌價的時候，又不把價格調回來」、「貴得太離譜！台南好吃的海產、土魠虱目魚鹹粥比比皆是。價格80元~120元，新鮮美味又好吃」。

作家苦苓則認為「管他一碗粥260元還是620元，愛吃的去吃、不愛吃的別吃，反正也有60元的可吃」。而針對大批網友到店家Google狂刷一星評價的行為，苦苓也搖頭感慨「憑什麼給人家負評一顆星呢？那只是賭爛你自己吃不起而已！要不要也去評一下和牛」。

貼文下方也有不少網友贊同回應「為何一碗粥也能吵成這樣？愛吃就吃、不吃拉倒，消費者若是不買單經營者自然會做出調整」、「價格不是它的缺點，是您的缺點」、「沒錯，讓市場、消費者去決定，不要因為自己吃不起就認為不合理」、「嫌貴可以不吃，但沒必要去刷負評，因為你根本沒到現場品嚐，只是發洩情緒而已」。（編輯：潘毅）


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