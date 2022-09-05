正妹做瑜珈「下身狂蹭抱枕」遭轟！本尊怒回擊：一群尼姑
「一群老尼姑！」近期中國一支女博主練習瑜珈的影片引起熱烈討論，影片中女博主身穿粉紫色運動內衣及緊身運動褲，身下墊著一顆抱枕，並開始進行「下犬式」動作，不過卻有不少網友認為畫面過於煽情，根本就是在打「擦邊球」，紛紛留言怒轟不自愛，對此博主也現身回嗆酸民是「尼姑」，並直言：「這個動作真的很正常，沒什麼問題！」
在微博擁有37.2萬人追蹤的帳號「寫真store」，時常在上頭分享瑜珈的運動影片，而近期一支瑜珈影片迅速引起熱議，只見博主在影片中先是趴在一顆長條型的抱枕上，接著將腹部貼在枕頭上左右緩慢移動，並雙手往上拉伸，再把臀部抬高伸展身軀，就是俗稱的「下犬式」動作。
不過，影片曝光後，不少網友認為博主拍出的畫面過於煽情，忍不住留言怒轟，「其實練瑜珈可以換個別的顏色的褲子衣服，發這種容易引起別人的誤會，擦邊不是財富密碼」、「身為女性我有點看不下去了」、「別打著擦邊球的熱門說是練瑜珈，玷污了練瑜珈這個體操」、「真無語了，能自愛點不」，但也有人緩頰，「沒啥問題啊，有些人看不慣就別看真的是又沒讓你看」、「說句公道的，人家這就是正常瑜珈動作，至於穿什麼做瑜珈，跟你們有什麼關係啊」。
而博主則是現身反擊，「這個動作真的很正常，沒什麼問題，至於你們說的開始蹭了幾下，很明顯那是為了身體更貼合枕頭，達到更好的拉伸效果，很難理解嗎？」還怒嗆酸民是一群尼姑，場面十分火爆。（編輯：賴禹妡）