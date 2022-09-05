電子煙持續毒害青少年！5大民團籲速修法全國性禁止

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林清麗指出，雖然有14個縣市訂定自治條例並施行，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用，目前僅有新北市、台北市、台南市3縣市自治條例，明確雙禁電子煙、加熱菸；但如再細究此3個縣市執法前後比較，業者直接避開「電子煙」3字，或把出貨地標示避開這3個縣市即可販售，因此，這一年來網路上違規販售行銷電子煙、加熱菸的狀況依舊熱絡。
中華民國中小學校長協會理事長張信務提到，國民健康署剛發布青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至110年6.6%，情況嚴重，「相信這些數字都相對保守」，以美國為例，美國從2010年起對電子煙採取規管政策，開放成人選擇、禁止青少年使用，使美國高中生使用電子煙比例從2011年的1.5%爆升至 2019年爆升至27.5%，台灣不該重蹈覆轍。
「電子煙及加熱菸同樣有二手菸三手菸的危害！」台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事、醫師郭斐然認提醒，使用電子煙的青少年在未來成為吸菸者的可能性是未使用者的2至3倍，電子煙商主要鎖定的行銷對象都是13歲到24歲的年輕族群，電子煙對他們的大腦傷害最大，容易導致注意力不集中、衝動控制問題及情緒障礙。
台灣醫界菸害防制聯盟理事、醫師賴志冠認為，菸商在「菸草戰爭 2.0」中不但提供更濃更強的尼古丁，並且結合高科技、精品化的意象，還挑戰法令「只展售載具、不販售菸品」，還高呼禁止紙菸，各種伎倆推陳出新，但唯一堅守不變的，就是鎖定年輕世代繼續擴張尼古丁成癮市場，「政府修法的腳步越遲緩，年輕人的健康就流失得越快」。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘解釋，走私菸品是因為有利可圖，即使合法化依然有龐大的黑市利益，不會因為合法化而消失。而要有效管制走私，重點在於有明確的法律及政府的執法強度，菸商誤導黑市存在的原因，企圖為合法化找藉口，其實自我矛盾。
黃正銘強調，對新型菸品進行菸害防制已有14個縣市通過地方自治條例，但規範不一，尚未有規範的8縣市家長擔心自己的孩子暴露在同儕間引誘吸食新型菸品的危害之中，法案不應該一國兩制，應該全台一體適用。
5大團體呼籲，光是3都通過雙禁電子煙、加熱菸，14縣市通過自治條例禁止新型菸品販售給未成年的青少年，仍無法有效阻絕業者賣煙給青少年，唯有全面禁止才能保護青少年，現在立法院新會期已經開始，朝野立委應儘速通過菸害防制法修法，才能保護青少年免受新型菸品危害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！