COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台大男讀資工系超後悔！遇「2慘事」幻滅了：人生沒希望

▲一名台大資工的男網友抱怨，他考上台大資工系之後，天天被課業壓得喘不過氣，還交不到女朋友。（示意圖／翻攝Pexels）
▲一名台大資工的男網友抱怨，他考上台大資工系之後，天天被課業壓得喘不過氣，還交不到女朋友。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-05 12:35:42

許多人對理工科系的印象就是未來職業出路穩定又賺錢，不過卻有一名台大資工的男網友抱怨，他原以為高中努力唸書考上這個學歷，就能過得很風光，沒想到不但天天被課業壓得喘不過氣，還交不到女朋友，讓他對未來失去了希望，貼文曝光後，不少網友搖頭反駁：「就算是文組的，長得醜又不會社交一樣交不到啊。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名就讀台大資工系的網友在Dcard中貼文，他以「後悔讀理工」為題，表示高中唸的是男校，大學唸的是理工科系，未來研究所工作環境大概也都清一色是男性，讓他到現在為止都沒交過女友，「看到以前念其他領域的同學不論成績好壞，顏值不差的都認識很多女生交到好多女友」。 

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO無奈地喊，他也想和同學衝夜店或是參加舞會。（示意圖／翻攝pixabay）
原PO指出，他在國高中拼命讀書，就是為了考上台大，認為應該能過得很風光，沒想到現實卻是天天被作業壓榨，每天睡眠不足，系上男女比例也極為懸殊，這兩年都抽不出時間參加社團，大學生活趨近於零，「別說是醫牙，文組科系的地位都比我們高，一堆人對理工的既有印象就是肥宅回收業」，他也想和同學衝夜店或是參加舞會，種種不平衡讓他氣憤地喊道：「未來職場男女比頓時讓我覺得人生沒有希望了，當初對大學的幻想破滅，對未來也不再抱有任何幻想了。」 

貼文一出，有網友搖頭直言，「我是覺得科系跟交往好像沒有很直接的關係吧，你如果一直抱持通篇這種『心理不平衡』的想法，交往困難度不低好像不是很意外，感覺你的想法滿消極悲觀的」、「我覺得跟科系無關，雖然我們系上很多女生，但我交的也是別系的女友，而且我們系的男女生單身的也很多，所以終究還是看『人』」、「就算是文組的，長得醜又不會社交一樣交不到啊」、「我長得一身肥宅（177/89）然後工學院 還是交到很可愛的女友了」。 

也有不少人建議，「那就學習怎麼打扮自己，練習跟女生聊天相處的談吐，我最近幾個月都在用交友軟體上的女生練習聊天，兩個月約了六個女生出來吃飯逛街，走出舒適圈才有脫魯的可能」、「念電資真的又花時間又累，不過你真的想交女友的話，可以多投資時間在課業外的事可以趁大三之後排點時間去參加社團、活動，也可以培養幾個女生會有共鳴的興趣。最後，當你畢業領薪水後就會發現你的科系很香」、「多培養有女生喜歡的興趣就可以了」。（編輯：賴禹妡）   

科技哥想重考台大醫！行家勸讀「這科系」香爆：爽得更早

台大最狂論文！「28頁內容」保證神原創　指導教授超大咖

科技業新同事喊「我成大畢業」狂炫學歷！轉頭一問尷尬了

台大碩士喊「這科系」最糞！8理由狂勸別讀：薪水笑死人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀