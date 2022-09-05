台大男讀資工系超後悔！遇「2慘事」幻滅了：人生沒希望

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，他在國高中拼命讀書，就是為了考上台大，認為應該能過得很風光，沒想到現實卻是天天被作業壓榨，每天睡眠不足，系上男女比例也極為懸殊，這兩年都抽不出時間參加社團，大學生活趨近於零，「別說是醫牙，文組科系的地位都比我們高，一堆人對理工的既有印象就是肥宅回收業」，他也想和同學衝夜店或是參加舞會，種種不平衡讓他氣憤地喊道：「未來職場男女比頓時讓我覺得人生沒有希望了，當初對大學的幻想破滅，對未來也不再抱有任何幻想了。」
貼文一出，有網友搖頭直言，「我是覺得科系跟交往好像沒有很直接的關係吧，你如果一直抱持通篇這種『心理不平衡』的想法，交往困難度不低好像不是很意外，感覺你的想法滿消極悲觀的」、「我覺得跟科系無關，雖然我們系上很多女生，但我交的也是別系的女友，而且我們系的男女生單身的也很多，所以終究還是看『人』」、「就算是文組的，長得醜又不會社交一樣交不到啊」、「我長得一身肥宅（177/89）然後工學院 還是交到很可愛的女友了」。
也有不少人建議，「那就學習怎麼打扮自己，練習跟女生聊天相處的談吐，我最近幾個月都在用交友軟體上的女生練習聊天，兩個月約了六個女生出來吃飯逛街，走出舒適圈才有脫魯的可能」、「念電資真的又花時間又累，不過你真的想交女友的話，可以多投資時間在課業外的事可以趁大三之後排點時間去參加社團、活動，也可以培養幾個女生會有共鳴的興趣。最後，當你畢業領薪水後就會發現你的科系很香」、「多培養有女生喜歡的興趣就可以了」。（編輯：賴禹妡）