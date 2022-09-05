KY抗癌新藥有望下半年取藥證　估未來一年利多不斷

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除了16家種子醫院外，共信表示，也會再選出另外100家三甲醫院做為第二階段的目標市場，開始搶攻年銷售額達新台幣百億元以上的肺癌中央型氣道阻塞治療商機，預期未來幾年將可為多數呼吸氣道上無法治療的病人帶來希望，在選擇代理商方面，目前是將中國市場分成四區，各區的代理商都在洽談之中，若順利談定代理合約，可望很快的看到代理保證金進帳。
除了前述的重要里程碑之外，總經理林懋元透露，取得中國藥證之後，共信-KY將加速藥物開發的全球佈局，一方面藉由完整的專利佈局積極的在非中國地區開展藥品國際授權以創造獲益，這在亞洲周邊國家的活動已經在進行當中，另一方面也將加速癌症新適應症的開發，公司早期已經有初步臨床成效的乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌等常見癌症。
另林懋元提到，治療罕見腺樣囊性癌的美國IND將在2023年上半年提出申請，以提高公司在國際市場的能見度；而用來緩解惡性胸腔積液的臨床試驗也會很快的提出申請，緩解惡性胸腔積液是一項未滿足的醫療需求，極具有重磅藥物的全球市場規模，而過去在中國的探索研究及在台灣的恩慈治療已經有看到相當不錯的臨床成效。
針對動物抗癌新藥開發方面，共信-KY說明，台灣農委會已經正式核准狗的黑色素瘤田間試驗，需要1至2年時間來證明安全性及療效，此一期間亦已經向美國FDA的動物用藥管理部門提出以狗的黑色素瘤及神經腱鞘瘤申請conditional approval drugs的資格，一旦取得此一資格，共信-KY即可以一方面在美國執行田間試驗，一方面在美國合法的販賣動物用藥。
市場法人則分析，依據經營團隊目前的規劃與佈局，極有可能在未來的一年利多不斷，到了明年下半年應該可以見到共信-KY創造出來自美國、中國的產品營收，另一方面來自國際藥品授權的營收，此將對於公司的健全營運發展帶來極大的效益，且為台灣在生物醫藥產業的發展帶來顯著的貢獻。