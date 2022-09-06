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邵庭揭假公益面紗！痛心曝台灣動保「真實情況」：水很深

▲邵庭揭假公益面紗，痛心曝台灣動保真實情況：「水很深」。 （圖／邵庭臉書）
▲邵庭揭假公益面紗，痛心曝台灣動保真實情況：「水很深」。 （圖／邵庭臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 09:31:362022-09-06 09:36:47

近期桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」被踢爆不當飼養，園區附近被發現大量毛孩屍骨，引起不少愛寵人士譁然。長期關注浪浪界事務的女星邵庭，對此也在臉書發文，表示自己十年前滿腔熱血接觸動保活動，但漸漸發現很多合作內容都「掛羊頭賣狗肉」，甚至還有不少「動保蟑螂」，使她後期寧願關起門救眼前的，也不願再為動保活動站台，直批「這就是台灣動保，水很深的動保」。

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邵庭5日於臉書發文，表示對這幾天浪浪界的新聞感到心痛，但完全不會意外，因為她十年前就曾接觸過台灣動保，當初義不容辭到各單位站台幫忙，但現在她變的小心謹慎，寧可關起門來，救能力範圍內的生命。邵庭表示近年來常接到標榜浪浪公益的活動邀請，但只要資助單位她不認識、不認同、沒去過、有不好的傳聞及合作內容掛羊頭賣狗肉的一律不接，套用以上原則後，她幾乎拒絕所有的合作邀請。

▲邵庭非常關心毛孩相關議題，一律不接內容不合理的動保公益活動。（圖／邵庭 臉書） 
▲邵庭非常關心毛孩相關議題，一律不接內容不合理的動保公益活動。（圖／邵庭 臉書） 
她舉例，今年曾有3個廠商與其提出公益合作，而他們資助的動保單位都是同一個，而這個單位是非常知名的動保蟑螂。邵庭立刻拒絕合作，並誠實告知拒絕的原因，可其中2個廠商得此消息後依然決定與該單位合作，公益活動開跑後獲得群眾熱情支持。邵庭也被某YOUTUBER團隊邀請，請她幫忙推動「浪浪犬貓公益血庫」的募資，但她細讀後發現，美麗動人的文字下包裝的內容極不合理，但是募資活動一上線，仍是輕易募資到破百萬的金額。

邵庭希望眾人思考，民眾以為的公益及動保真實面究竟是什麼？但她也表示，撇開這些受人詬病的動保蟑螂，確實有善心人士在認真救援、送養，不希望讓那些好好做事的單位因此得不到資源。最後她感嘆，看完相關浪浪新聞後心真的很痛，認為有許多真正替狗狗貓咪賣血賣命的人，但也有許多拿貓狗的血、貓狗的命來斂財的人，「很抱歉，這就是事實。這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保」。

網友回覆「非常認同，曾經我也參與過浪浪救援，了解了黑暗面後，避而遠之」、「認同……了解越多，越覺得可怕可悲最可憐的永遠是毛孩，不會說話，任人宰割」、「就是很怕捐錯人，所以後來只捐給身邊有認識在救援的」、「現在真的是不知道要相信誰才好，所以只能保守幫助自己認識的單位，有時候愛心就是被這些蟑螂給消耗光的」。 （編輯：李惠婷）

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