邵庭揭假公益面紗！痛心曝台灣動保「真實情況」：水很深

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她舉例，今年曾有3個廠商與其提出公益合作，而他們資助的動保單位都是同一個，而這個單位是非常知名的動保蟑螂。邵庭立刻拒絕合作，並誠實告知拒絕的原因，可其中2個廠商得此消息後依然決定與該單位合作，公益活動開跑後獲得群眾熱情支持。邵庭也被某YOUTUBER團隊邀請，請她幫忙推動「浪浪犬貓公益血庫」的募資，但她細讀後發現，美麗動人的文字下包裝的內容極不合理，但是募資活動一上線，仍是輕易募資到破百萬的金額。
邵庭希望眾人思考，民眾以為的公益及動保真實面究竟是什麼？但她也表示，撇開這些受人詬病的動保蟑螂，確實有善心人士在認真救援、送養，不希望讓那些好好做事的單位因此得不到資源。最後她感嘆，看完相關浪浪新聞後心真的很痛，認為有許多真正替狗狗貓咪賣血賣命的人，但也有許多拿貓狗的血、貓狗的命來斂財的人，「很抱歉，這就是事實。這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保」。
網友回覆「非常認同，曾經我也參與過浪浪救援，了解了黑暗面後，避而遠之」、「認同……了解越多，越覺得可怕可悲最可憐的永遠是毛孩，不會說話，任人宰割」、「就是很怕捐錯人，所以後來只捐給身邊有認識在救援的」、「現在真的是不知道要相信誰才好，所以只能保守幫助自己認識的單位，有時候愛心就是被這些蟑螂給消耗光的」。 （編輯：李惠婷）