不要冤枉楊丞琳！苦苓「還原對話」逆風支持她：別玻璃心

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苦苓接著說，「然後她說她出生在台北、她是廣東人（祖籍廣東）、她先生是安徽人，言談中並沒有否定台灣的意思，請大家至少把影片看完再開酸，不要像小粉紅那樣玻璃心好嗎」？
貼文一出，有網友認為，「其實我覺得她說她小時候家境不好所以覺得吃海鮮覺得很奢侈是沒什麼問題，但加了『在台灣』…我就真的覺得不妥，也不是玻璃心的問題，只是她這樣的說法讓人觀感欠佳啊」、「我有去看影片，老實說他就說家境不好很少機會吃到海鮮，但她用詞非常有心機，還特地加了在台灣這邊，真的超故意，而且整場超尷尬，他自己又提到祖籍，但根本超冷場」、「我有看完，但不覺得是被斷章取義耶，貶低台灣的意思還蠻清楚的」。
但也有網友表示，「沒錯，大家都放大言論，酸言酸語，這和小粉紅的素質有何不同？」「真的！有時候沒有先去了解說的人的內容，道聽途說片面之詞，只會讓自已讓別人牽著鼻子走而已」、「說的太正確了，不要像小粉紅的玻璃心」。
而還原該節目上的對話，楊丞琳當時被問「丞琳妳台灣人怎麼沒吃過（豆腐魚）？」，郭文標則說「沒有的，台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳也接著回「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（編輯：郭佩蓉）