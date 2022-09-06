楊丞琳喊「在台灣吃海鮮很奢侈」！郭昱晴嗆：真的看不懂
女星楊丞琳近日在螢幕前公開表示「我在台北長大，但是我是廣東人」，又說「其實在台灣吃海鮮是奢侈的事」，引發許多網友不滿，對此，連「萬老師」郭昱晴昨（5）日也忍不住開嗆「在台灣吃一碗滿滿海鮮的丼飯也不過390元」，不懂她為何要糟蹋台灣，貼文一出，掀起熱議。
郭昱晴昨天在臉書開酸，「吼～～～平常吃海鮮，因為太奢侈，萬老酥（老師）只好自己手作」，並秀出自己做的海鮮袖珍藝品，接著PO出一碗塞滿海鮮的豪華丼飯，再嗆「而且手工價格比那碗，對面餐廳賣的，舖滿海鮮的丼飯還貴好幾倍，真的是要死了！人家一碗才賣390」，最後，郭昱晴也忍不住在文末hashtag「台灣海鮮價格本來就物美親民」、「賺錢可以但又何必消費台灣呢」和「想表達什麼，真的看不懂耶」。
貼文一出，網友紛紛留言，「萬老酥妳是我的偶像」、「要用這種賤踏台灣的方式才能賺錢，真是太令人看不起了……」、「台灣是海島國家，而且我又是住基隆，我從小媽媽都買很多種魚類、蝦類、九孔什麼的，細細想來，原來我過得很奢侈，哈哈」、「我打開冰箱一堆奢侈品，會不會被駡啊」、「為了賺人民幣什麼鬼話都說的出來 」。
不過，作家苦苓稍早在臉書也替楊丞琳喊冤，他表示「請大家不要冤枉楊丞琳，因為在節目當中，楊丞琳是說自己小時候家境不好，要吃到海鮮很困難，並不是說現在台灣人很難吃到海鮮、吃海鮮很奢侈，然後她說她出生在台北、她是廣東人（祖籍廣東）、她先生是安徽人，言談中並沒有否定台灣的意思，請大家至少把影片看完再開酸，不要像小粉紅那樣玻璃心好嗎」，這場「海鮮之亂」也在網路上掀起熱議。（編輯：郭佩蓉）