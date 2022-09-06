楊丞琳「吃不起海鮮」全台炸鍋！他逆風揭3關鍵：罵錯了

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黃暐瀚指出，當楊丞琳一提到台灣時，講的就是「台灣」而不是「中國台灣」，雖然節目上多次提到台灣時，字幕被上成「中國台灣」，但他推測這可能是上面的交代。
再來是楊丞琳所說的「我在台北長大，但是我是廣東人。」黃暐瀚則直言「先生是李榮浩，爸媽來自廣東，在台北長大。這些都是改變不了的親屬血緣事實，生氣什麼？」
最後是楊丞琳的「海鮮奢侈說」疑似被外界誤解成「台灣人吃不起海鮮！」黃暐瀚也還原了前後語句「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那～」並認為無論是在講小時候還是講台灣，好像都說得通。
黃暐瀚斥責，網路上的截圖，「等於把『早年家裡的經濟壓力也挺大的』這句給直接神隱掉了，小時候家裡窮，吃不起海鮮，跟現在當了大明星了，IG有一堆大啖海鮮的照片，有什麼衝突？一直酸要幫她『恢復記憶』的酸民們，酸到何時是個頭？」
他認為，楊丞琳是演藝人員，去中國唱歌錄影，完全不衝突，「怎麼了嗎？她是台灣的民代？是公職人員？她在大陸的事業，是靠台灣民眾給他的選票來決定成敗嗎？」痛批大眾不該拿公職人員的標準去要求演藝人員。
黃暐瀚文末也呼籲台灣人應該要以台灣2011年援助日本311大海嘯、2008年中國汶川大地震的標準，同樣用在昨日發生的四川地震，為中國伸出援手和關心，「讓善，帶來更多的善，期待兩岸和平，不要打仗。」（編輯：詹鎰睿）