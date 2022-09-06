昆凌陪愛女練琴！談親子超甜互動 曝「周式教育」全笑翻
天王嫂昆凌在5月剛生下女兒「Jacinda」，已是三寶媽的她迅速恢復魔鬼身材，復出工作。今（6）日出席唯爾生醫《28天專屬系列》新品發表會，以一襲全白幹練的西裝亮相，內搭短版背心，露出健美腹肌，也讓主持人黃子佼稱讚：「行走的代言人」。
昆凌在5月生完女兒「Jacinda」，馬上搭配運動、飲食瘦回姣好身材，她今天以一襲白色西裝套裝，以及帥氣後梳油頭亮相，還搭配短版背心，展露自己精壯的腹肌線條；昆凌表示在瘦身的4個月當中，有嘗試過許多不同的飲食方式，最後選擇用「彩虹飲食」，認為是最健康也是無負擔的方法，昆凌也透露：「晚餐會攝取大量蔬菜、一天所需的澱粉量就在午餐時候攝取，晚餐就盡量不要有澱粉。」
而日前周杰倫就透過社群平台，曬出昆凌和大女兒小周周（Hathaway）坐在鋼琴前的母女合照，溫馨的畫面也引起網友熱議。而被問到昆凌是否會對小孩子嚴厲，她也笑說：「不會很嚴厲，我會一直在一旁鼓勵她、陪練，說重來我們再一遍這樣。」而身為音樂鬼才的周杰倫，對小孩的音樂教育會嚴格嗎？她則爆料表示：「他會走一種炫技路線，女兒就會說『喔～我也要』，就會開始（炫技）。」逗得全場哈哈大笑。昆凌也透露，女兒的榜樣就是周杰倫，更向大家分享：「某天老師問她說，鋼琴王子是誰，她就說鋼琴王子不是我爸嗎？她是很以他（周杰倫）為榮的。」字字句句都透露出周杰倫與小孩之間的好感情。
周杰倫日前在IG的限時動態上，突然PO出吳宗憲主持的《綜藝大熱門》片段截圖，還寫下：「怎麼有這麼有品味的節目。」而那集剛好是以周杰倫歷年作品為主的「猜歌專場」，外界就相當期待兩人破冰合體，她也笑說：「這個就要問他了，不過那天我有看，他也有看，很有趣，我自己也在那邊玩猜歌。」