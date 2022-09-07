「梅花颱風」最快明日生成！連假降雨率增高 最新動向曝
今（7）日是傳統24節氣中的「白露」，氣象局表示，北台灣的降雨和昨日比起來會較緩和，但其餘各地仍會有短暫性的陣雨和雷雨，尤其南部、中部山區、花東山區等要留意局部性的大雨，溫度部分則是早晚偏涼；不過在關島西北方海面的有熱帶擾動持續發展，日本氣象廳與美國海軍都已經將其升格為熱帶性低氣壓，對此天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，明後兩天，這個熱帶性低氣壓就有機會成為今年第12號颱風「梅花」，未來會間接使台灣附近的風向，在週六和週日（9/10、9/11）轉為東北到偏北風的環境，北部、東北部迎風面雲量會增多、降雨機率提高，不過目前各個預測模式仍有較大的分歧，這幾天還有變數。
氣象臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」稍早發文提到，目前在關島西北西方約1100公里海面上，有熱帶擾動正在持續發展，日本氣象廳與美國海軍都已經將其升格為熱帶性低氣壓，預計明後兩天就有機會成為今年第12號颱風，週六（9/10）前的模式預報路徑大致偏向琉球東南方，屆時會間接使台灣附近的風向轉為東北到偏北風的環境，週六到週日時，北部、東北部迎風面雲量還會再增多、降雨機率提高，南部的午後對流降雨將更往山區縮減，後續熱帶擾動的動態各個模式還有較大的分歧，這幾天還有變數。
對此，氣象專家彭啟明在臉書發文表示，「什麼？中秋節有颱風？」他解釋「9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正常的事」，但還是要看會不會來台灣，至少可以確認「中秋連假3天的天氣尚稱穩定」，北部東半部雲量會略多，應該是雲伴月或雲遮月，至少颱風還沒有接近，目前估計這個熱帶性低氣壓，是往東海方向前進；氣象局長鄭明典則表示，「中秋節到了，目前看起來賞月天氣還可」，只是東方多了一團旋轉的熱帶雲系發展，仍需稍微要分點心關心一下，希望能過個愉快的中秋節。
至於近期天氣方面，週四起至週六（9/8~9/10），各地天氣就會較為回穩，維持在多雲到晴的天氣型態，但部分地區如基隆北海岸及東半部地區，仍要注意偶有的零星短暫陣雨，中南部地區則會有午後雷陣雨，但雨量並不會太大，以氣象局目前預估來看，中秋連假的天氣普遍良好，很適合與親友相約烤肉、賞月；週日起至週一（9/11~9/12），台灣東部會有低壓帶產生，因此整體環境將會吹起「偏東北風」，屆時北部及東半部地區可能有局部的短暫陣雨，其它地區雖然是多雲到晴，但仍要提防午後的短暫雷陣雨。