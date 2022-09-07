林襄為何突遭砲轟？他傻眼：漂亮身材又好 致命點網認了
林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，因姣好外型以及身材，人氣相當高，不過近日因為過去高中舊照被挖出，比對現在的模樣挨批「整太大」，掀起一波討論。但也有網友困惑表示「就算是有整型，至少現在很漂亮身材又好，為什麼會被罵這麼兇啊？」貼文引發熱議。
一名網友在「Dcard」貼文指出「我想，很多男生之所以會開始關注中職都跟啦啦隊離不開關係，小弟身旁就有一大堆朋友其實沒有很在意球隊對戰內，他們幾個都一致很喜歡林襄，雖然她有整型，但是現在看起來就是很漂亮，身材又好，行為舉止也蠻大方有趣的，不過只要Dcard站上出現討論林襄的文章，底下就會有人狂罵，我知道林襄過去可能有一些爭議啦，但是卡友們也太討厭她了吧？為什麼會這麼黑啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「本來無感，看到她說不想靠胸部紅卻又一直脫還出寫真集，整個就反彈了」、「答案很簡單，就是她雙標，一方面說自己不想靠奶紅，一方面又要拍寫真然後露奶宣傳，完全沒好感」、「整形我真的是完全沒在Care，是她說不想靠胸部紅，又要一直露，有本事就封起來吧」、「言行不一的情況下很難讓人挺得下去吧」、「不要物化女性的標準，是要自己不露給人家看吧.....還推出寫真集真的就不行了」。
事實上，過去林襄曾經回答網友的提問當中，表示「自己在擔任樂天啦啦隊以來，工作上碰到許多壓力與困難」強調自己不想當花瓶、靠奶、靠外表，期望自己加強舞蹈實力跟上進度，並做好自己該做的事情。但過去時間，網友發現林襄依舊穿著裸露的衣服甚至推出寫真集等作品，才讓網友這次對林襄反感，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）