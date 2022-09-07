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最辣國文師贊同楊丞琳「海鮮論」！諷：中國易吃到黑心的

▲楊丞琳近日「海鮮之亂」在網路上掀起熱議，對此，前「最兇國文老師」網紅Q塔（Queenta）也發表看法。（左圖，翻攝楊丞琳臉書／右圖，翻攝自Q塔臉書）
▲楊丞琳近日「海鮮之亂」在網路上掀起熱議，對此，前「最兇國文老師」網紅Q塔（Queenta）也發表看法。（左圖，翻攝楊丞琳臉書／右圖，翻攝自Q塔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-07 10:53:59

女星楊丞琳近年演藝重心轉往對岸，不過她近日在螢幕前公開表示「我在台北長大，但是我是廣東人」，又說「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實在台灣吃海鮮是奢侈的事」，引發網友炸鍋，對此，前「最兇國文老師」網紅Q塔（Queenta）也發表看法「我覺得完全合理啊，因為『在中國』真的很容易吃到便宜的海鮮」。

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▲楊丞琳近日高調表示「我是廣東人」，引發台灣網友熱議。（圖／翻攝「台灣那點兒事」微博）
▲楊丞琳近日高調表示「我是廣東人」，引發台灣網友熱議。（圖／翻攝「台灣那點兒事」微博）
Q塔在臉書粉專《Q塔 Queenta》發文，表示自己去看了楊丞琳最近爆出爭議的影片，她認為楊丞琳說小時候家境不好「在台灣」吃海鮮是奢侈的，「完全合理」，因為「在中國」真的很容易吃到便宜的海鮮，「黑心的、品質不好的、 亂養亂抓亂吃的 ，對比台灣真的便宜死了」

▲網紅Q塔針對楊丞琳「海鮮之亂」發表自身看法。（圖／翻攝Q塔FB）
▲網紅Q塔針對楊丞琳「海鮮之亂」發表自身看法。（圖／翻攝Q塔FB）
不過Q塔認為，如果是為酸而酸，貼一些人家成名後大吃海鮮的照片，真的就不太必要，「人家老公就是中國人，人在屋簷下不得不低頭，大家就彼此放過吧，每個人都要封殺，不就真和小粉紅沒什麼兩樣了」，最後，她也在文末hashtag「我才是人間清醒」、「不會有人說我是丞琳粉吧」和「我唯一偶像5566」。

貼文一出，不少人贊同，「認真推這篇」、「現在酸的人大概小時候都沒苦過吧」、「我小時候也覺得吃海鮮是很奢侈的，這話沒毛病阿，就算他真的覺得中國很好自認是中國人、族群認同也是個人選擇的自由，不喜歡就別看他的作品不就好了，也是個人的選擇」、「這跟生長環境有關，真的沒啥好酸的」、「楊只是隨口説出自己人生成長經歷中的感受，一堆愛整事的路人立刻玻璃碎滿地」。

▲楊丞琳說「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
▲楊丞琳說「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
但也有人認為，「她可以說他自己家境不好吃不起就好，何必拖台灣下水，好像在中國家境不好海鮮料理可以天天吃一樣」、「那時代，臺灣經濟大起飛！我不信她爸能讓她學11年芭蕾，卻讓她吃不起海鮮...」、「在台灣吃海鮮一點都不奢侈，非常平常，說自己小時候吃不起就算了，何必把台灣抓來消費賺中國流量」。

而楊丞琳在這場「海鮮之亂」後也首度現身，有中國網友在昨（6）日拍到她在北京機場的身影，從照片上可以看到，她穿著簡單條紋毛衣與白色寬褲，氣色不錯，雖戴上口罩，但仍能發覺她臉上幾乎無任何表情，因此不知她的情緒有無被影響。（編輯：郭佩蓉）

▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場。（圖／微博： 月月孟）
▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳於海鮮事件首度現身。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳於海鮮事件首度現身。（圖／微博： 月月孟）

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