最辣國文師贊同楊丞琳「海鮮論」！諷：中國易吃到黑心的

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不過Q塔認為，如果是為酸而酸，貼一些人家成名後大吃海鮮的照片，真的就不太必要，「人家老公就是中國人，人在屋簷下不得不低頭，大家就彼此放過吧，每個人都要封殺，不就真和小粉紅沒什麼兩樣了」，最後，她也在文末hashtag「我才是人間清醒」、「不會有人說我是丞琳粉吧」和「我唯一偶像5566」。
貼文一出，不少人贊同，「認真推這篇」、「現在酸的人大概小時候都沒苦過吧」、「我小時候也覺得吃海鮮是很奢侈的，這話沒毛病阿，就算他真的覺得中國很好自認是中國人、族群認同也是個人選擇的自由，不喜歡就別看他的作品不就好了，也是個人的選擇」、「這跟生長環境有關，真的沒啥好酸的」、「楊只是隨口説出自己人生成長經歷中的感受，一堆愛整事的路人立刻玻璃碎滿地」。
但也有人認為，「她可以說他自己家境不好吃不起就好，何必拖台灣下水，好像在中國家境不好海鮮料理可以天天吃一樣」、「那時代，臺灣經濟大起飛！我不信她爸能讓她學11年芭蕾，卻讓她吃不起海鮮...」、「在台灣吃海鮮一點都不奢侈，非常平常，說自己小時候吃不起就算了，何必把台灣抓來消費賺中國流量」。
而楊丞琳在這場「海鮮之亂」後也首度現身，有中國網友在昨（6）日拍到她在北京機場的身影，從照片上可以看到，她穿著簡單條紋毛衣與白色寬褲，氣色不錯，雖戴上口罩，但仍能發覺她臉上幾乎無任何表情，因此不知她的情緒有無被影響。（編輯：郭佩蓉）