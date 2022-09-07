「白露」時節溫差大！中醫師授養生大法：秋天多吃這食材
今（7）日是傳統24節氣中的「白露」，節氣順序排在第15位，也是繼立秋與處暑之後，秋天的第3個節氣，而白露除了在命理上有一些禁忌外，中醫師陳潮宗表示，白露是典型的秋天節氣，晝夜溫差會達到10℃以上，晚間氣溫下降速度很快，到了清晨時分，戶外地面及葉子上會有許多白晶晶的水珠，這是由夜間水氣凝結而形成的，故而得名白露；白露時節，民眾應加強身體鍛煉，外出需適時添加衣物，以免肺部及呼吸道疾病好發；此外中醫師詹景琦也強調，由於秋季對應的器官是肺部，因此白露節氣適合多吃「養肺補虛」的食材，並注意便秘、火氣大等情況。
中醫師陳潮宗指出，白露過後，天氣會開始微微轉涼，是代表進入秋天的標誌，在這季節交替之際，絕不能輕忽保暖的重要性，需要適時添加衣物，否則一但身體受涼，降低人體免疫力，將可能誘發各種身體病症及慢性病，其中肺部和呼吸道疾病最為常見，如發燒咳嗽、支氣管炎、肺炎等，又因秋季是支氣管、哮喘等肺部疾病的高發時期，因此中醫建議，在這個節氣要加強身體鍛煉，每天進行散步慢跑，若顧慮疫情，也可在家中進行適當運動。
此外，陳潮宗強調，白露日夜溫差大，人的身體也正隨外在環境的溫度，不斷調整及適應，除了須注意「肺」的保養之外，「心」的養護也就外重要，一項法國的研究顯示，室外溫度與人體血壓變化呈反比，「溫度越高，血壓越低」，尤其是老年人，血壓的變化更明顯高過年輕人，因此，若家中的長者和高血壓的患者，在天氣冷時，「定時量血壓」與「服用降血壓藥劑」是絕對不能忽略的。
而中醫師詹景琦也在臉書粉專發文表示，氣候漸漸變乾燥，體內如果「陰液不足」容易出現嘴唇乾裂、口乾等上火症狀，此時建議多吃滋陰補陽食材，如山藥、白木耳、枸杞等；且中醫認為，肺與大腸為表裡，天氣乾燥除了影響肺部外，也會影響「腸胃機能」，發生便秘的症狀，這時候可以多吃富含「維他命C」的蔬菜，協助消化及潤肺，如香蕉、蜂蜜、芝麻、地瓜等食材；此外，秋季對應的器官是「肺部」，白露節氣適合多吃「養肺補虛」的食材，列如白蘿蔔、梨子、百合、蓮子等都是不錯的選擇。
陳潮宗補充，每個時節都有相應的適合飲食，而「清淡、易消化、富含維生素」的食物特別適合白露時養生，多補充新鮮蔬果，對於秋燥造成的皮膚、呼吸道乾燥有所幫助，容易過敏者，應避免海鮮、辛辣、重口味、甘肥的食物；食補上，可以選擇白菜、銀耳、山藥、南瓜、芝麻、豆漿、蓮藕、水梨等；中藥上，麥冬、沙參、西洋參、百合、杏仁、川貝等，都有很好的潤肺、滋陰、益氣效果，有空時也可以嘗試蓮子百合粥、山藥南瓜粥等，既美味又養生。