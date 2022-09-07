中秋節能放心烤肉？一圖秒懂「連假天氣」 北台灣有變數
本週末有3天的中秋節連假（9/9~9/10），許多民眾除了已經和親朋好友相約烤肉、賞月外，到底天氣會不會來攪局？中央氣象局公布最新預測資料顯示，週四至週六白天（9/8~9/10），台灣各地大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼，僅有基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，整體而言中秋連假的天氣普遍良好，很適合與親友相約烤肉、賞月；不過需多留意台灣東方有1個熱帶性低氣壓產生，最快明天就會發展為輕度颱風，並在在週六晚間到下週日（9/10～9/11）導致北部、東北部迎風面雲量會增多、降雨機率提高，不過目前各國對於熱低壓或颱風模式預測上仍有較大的分歧，實際影響程度還有待觀察，提醒北台灣的民眾要留意天氣變化。至於中南部地區午後可能有局部短暫雷陣雨，但入夜後天氣放晴，相當適合烤肉賞月。
氣象局表示，今（7）日受到微弱東北風的影響後，週四起至週六（9/8~9/10）白天各地天氣回穩，維持在多雲到晴的天氣型態，但部分地區如基隆北海岸及東半部地區，仍要注意偶有的零星短暫陣雨，中南部地區則會有午後雷陣雨，但雨量並不會太大，清晨南部地區也會有零星短暫陣雨。不過目前最大的變數就是在琉球東方的熱帶性低氣壓，最快明（8）日就有機會發展成為今年第12號颱風「梅花」，隨著熱低壓或颱風慢慢往琉球附近海面逼近，到了週六晚上開始，北部及東半部地區的民眾就要留意可能有局部短暫陣雨來攪局。
此外，下週日起至週一（9/11~9/12），台灣整體環境將會吹起「偏東北風」，屆時北部及東半部地區可能有局部的短暫陣雨，其它地區雖然是多雲到晴，但仍要提防午後的短暫雷陣雨，屆時正逢收假日，民眾要注意天氣變化，
至於氣溫方面，中秋連假各地高溫都達攝氏30度以上，不過早晚微涼低溫約攝氏23到26度，民眾外出賞月烤肉最好需多穿薄外套保暖。
而針對台灣東方的熱帶性低氣壓，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，預計明後兩天就有機會成為今年第12號颱風「梅花」，週六（9/10）前的模式預報路徑大致偏向琉球東南方，屆時會間接使台灣附近的風向轉為東北到偏北風的環境，週六到週日時，北部、東北部迎風面雲量還會再增多、降雨機率提高，南部的午後對流降雨將更往山區縮減，後續熱帶擾動的動態各個模式還有較大的分歧，這幾天還有變數。