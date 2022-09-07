中國爛尾樓停貸潮未歇 經濟學者：連鎖反應海嘯般襲來
中國爛尾樓停供潮正引發一連串骨牌效應，法國外貿銀行Natixis亞太區首席經濟學家指出，由於中國政府監管收緊、多點疫情衝擊等影響導致中國房地產業資金鏈斷裂，如今爛尾樓讓購屋者拒繳款的停貸事件更像堆動骨牌效應，包含開發商、銀行與政府都在這串連鎖反應當中。
西班牙經濟學教授埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）在《台灣銀行家》月刊當中指出，中國房地產風波是「結構性」而非「周期性」問題，目前停貸涉及的項目幾乎都來自民營或違約的開發商，如恆大、融創和綠地等，然而根據公開數據庫顯示，開發商平均比原先約定晚了14個月的時間才進行交屋，而停貸抗議的物件當中有32%已經超過了預期的交房期限，也就是說購屋者對於新建案是否能順利完成已全然失去信心，眼下偏好現有房屋，這讓仰賴預售屋作為資金來源的開發商面臨龐大現金壓力。
從2018年至2022年，開發商賣房取現當中預售屋的比例已經高達86%，開發商作為整個房地產市場供應鏈的上游，一旦無法順利取款可能影響到的是包含材料、家電、承包商尾款以及開發商積欠銀行帳務等，所有人都可能成為受害者；為此，中國政府也出手調度國家資源，例如國務院將設立房地產基金計畫，以求緩解銀行資產質量惡化危機，或甚至直接確保未完工的爛尾樓能夠順利建成交付，避免停貸潮愈演愈烈。
然而埃雷羅教授認為，停貸風波的核心問題在於購房者對開發商徹底失去信心，由於近年來中國監管重拳狠狠打壓房地產業，加上疫情期間封城、靜默管理命令難以預期，家庭不再偏好房地產投資，而是選擇儲蓄，這可能為中國和亞洲經濟帶來一系列負面影響，包含中國房地產業可能從民營企業主導轉而面向國有企業佔據、房地產投資持續拖累中國經濟、中國內部貿易情緒低迷、建屋材料進口下降等經濟影響。