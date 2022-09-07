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中秋連假前好天氣歸來！全台明放晴回暖　台東恐飆升36度

▲明（8）日北方的乾空氣將移入台灣上空，相較於今（7）日，整體環境會較乾，白天氣溫也會略為上升，台灣本島各地高溫都突破攝氏30度。（圖／張勵德攝）
▲明（8）日北方的乾空氣將移入台灣上空，相較於今（7）日，整體環境會較乾，白天氣溫也會略為上升，台灣本島各地高溫都突破攝氏30度。（圖／張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-07 19:12:25

近期最令人期待的，無非是這週末3天的中秋節連假（9/9~9/10），而明（8）日是中秋連假前最後一個上班日，天氣又是如何呢？中央氣象局稍早表示，明日北方的乾空氣將移入台灣上空，相較於今（7）日，整體環境會較乾，白天氣溫也會略為上升，台灣本島各地高溫都突破攝氏30度，其中台東中午前後，還會有連續出現攝氏36度高溫的機率，民眾需多注意防曬、補充水份；明日降雨也會較今日趨緩，各地大多維持多雲到晴的天氣型態，但基隆北海岸及東半部地區，仍要留意零星短暫陣雨，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨。

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氣象局表示，過去兩天台灣地區受到微弱東北風的影響，環境偏濕，各地都有些降雨發生，不過明日乾空氣移入後轉乾，各地將恢復為多雲到晴的天氣型態，需要注意的是，清晨在南部地區會有零星下雨，基隆北海岸和東半部地區一整天會有零星降雨，不過大部分時間，仍是穩定晴朗的好天氣。不過南部地區也需注意午後雷陣雨的出現，量值不會像今天這麼大，但仍不可忽視。

氣溫部分，明日各地高溫介於攝氏29到32度左右，但和今日相比，白天高溫略微上升，尤其明日中午前後，台東縣地區受到一點西北風沉降的因素，有連續出現攝氏36度高溫的機率，氣象局也對此發布高溫橙色燈號，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲明（8）日中午前後，臺東縣地區受到一點西北風沉降的因素，有連續出現36度高溫的機率，氣象局也對此發布高溫橙色燈號。（圖／中央氣象局提供）
氣象局提到，目前在菲律賓東方有熱帶性低氣壓（TD15）正在發展，未來有發展成輕度颱風的趨勢。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧也說，預計明後兩天這個熱低壓就有機會成為今年第12號颱風「梅花」。週六（9/10）前的模式預報路徑大致偏向琉球東南方，屆時會間接使台灣附近的風向轉為東北到偏北風的環境，這個週末連假後兩天（9/10~9/11），北部、東北部迎風面雲量還會再增多、降雨機率提高，南部的午後對流降雨將更往山區縮減，後續熱帶擾動的動態各個模式還有較大的分歧，這幾天還有變數。

中秋連假天氣部分，氣象局預估，週四起至週六（9/8~9/10）各地天氣維持在多雲到晴的天氣型態，但部分地區如基隆北海岸及東半部地區，仍要注意偶有的零星短暫陣雨，中南部地區則會有午後雷陣雨，但雨量並不會太大，以最新預測資料來看，中秋連假前半段天氣普遍良好，很適合與親友相約烤肉、賞月；但週六晚間到下週一（9/10~9/12），台灣東部會有低壓帶產生，因此整體環境將會吹起「偏東北風」，屆時北部及東半部地區可能有局部的短暫陣雨，其它地區雖然是多雲到晴，但仍要提防午後的短暫雷陣雨。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示中秋連假前半段天氣普遍良好，很適合與親友相約烤肉、賞月。（圖／中央氣象局提供）
 

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