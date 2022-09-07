名家論壇》吳崑玉／退化返祖的市長候選人們

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第三組比較正常點，但手法觀念一樣古老。總是強調「台北市政府做得很好，只是宣傳不夠」，要不就以「這些提議都討論過了，皆不可行」來回應所有其他市長候選人的政見提案，這可是三十年前黃大洲的典型選法。內湖交通死結會成民怨，就是人們已經受不了了，總得有個解方，要不選個一樣無解的市長幹嘛？陳水扁市長時代，台北市交通黑暗期，但上下班車子起碼還會動，現在只要一下雨或遇週末，下午6;00~10:00，所有高架幾乎都成了停車場，平面道路速度不如走路。選市長像選一支球隊，不是選個市政聲譽守門員，既有團隊首長提不出解方，那就該一直換人找人直到抓出解方，而非一味迴護。
我不知道台北市是不是因為物價飛漲，以致市長候選人們吃不起海鮮，也端不出牛肉，還是一見路邊小吃便上臭臉，所以連海鮮也嫌到不想吃了？怎麼老拿些陳芝麻爛穀子，炒冷飯回鍋肉，端著祖宗牌位當招牌，連低級情趣都引用得如此古老臭酸？這不是什麼人設、形象、文宣問題，而是其競選團隊對於台北市這個城市的未來樣貌，根本缺乏想像力，政見就是把現有施政計劃拿出來抄一抄，要不然就丟些雞零狗碎不痛不癢的題目來說嘴，真正重要的難題既沒研究也沒方案。新的市長沒有大膽洞見，沒有新鮮解方，市民們自然也就失去了關注興趣，選誰？有差嗎？
舉幾個例來說，一殯鏟平開公園，有必要嗎？隔條馬路就是榮星花園啊？！這個交叉路口近6千坪的黃金地段，拿來開發不好嗎？北投中央製片場那塊地，明明可以有計劃成為上好的影視拍攝基地，卻偏要賣掉蓋豪宅，實在不知道市府官員的腦袋是怎麼長的？年輕人口不斷外流，市府社宅租金比市價還高，怎麼就沒想到選個地方蓋青年住宅，成為青年居住與創業的基地呢？台北市人口不斷老化，進入超高齡社會，長照事業大可分級分類進行市場化，或者健康老人照顧社區化，那是一條起碼可以活絡二十年的產業鍊，為什麼不大膽構思推動呢？
許多政治幕僚多年選舉下來，都懂得深謀遠慮，不要提出太宏偉政見，以免日後遭對手抨擊做不到。但一個首長，怎麼能因為這點風險，便關閉了自己與政策幕僚們的想像力呢？一個偉大城市的發展，皆源自於人們天馬行空的想像力，而非行政官員們封閉保守的自我保護意識。請問這些未來的首長們，你們腦中想的，心中真正在意的，是推動這個偉大城市的前進？還是保護自己的政治前途？寧願讓這個城市繼續醜陋，繼續打結，繼續在低級情趣與低俗攻防中打轉？寧願低俗，放棄想像，寧可炒作免治馬桶，任由建商蓋個醜陋無比的大馬桶，這就是你們的人設？你們的定位？你們的美感嗎？
不要告訴我，這些錯都是幕僚的錯。電影《戰爭之路》(Path to War)描述美國詹森總統怎麼一步步掉入越戰泥沼，電影最後描寫他在因越戰以致聲望跌到谷底，不得不放棄連任時，跟他的好友兼顧問一席對話:
詹森:「麥納馬拉他們那群人，一直都在騙我。」
顧問:「但最後還是您下的決定，不是嗎？」
一個首長，工作重點不是將責任推給幕僚或扛起責任保護幕僚，首長不是幕僚們的褓母。首長的主要職責是找到好的幕僚，做出正確的決策，推動城市與國家的發展，讓人們活得更好。請問，一個連想像力都缺乏，連大膽政見都不敢提出的首長，值得人們走出家門，投你這一票嗎？
如果一個人有問題，那是那個人的問題。如果一個黨有問題，是他的組織文化有問題。但如果不同黨派不同世代候選人都有問題，那也只能推說是食物有問題，或是天氣有問題。做不出好成績也就算了，政績論文抄東抄西也不必太計較，但連右腦想像力都關門了，就只能讓人嘆氣了。這是台灣政壇集體的墮落，也是整個世代的悲哀。上帝為什麼不乾脆把這些沒在用的腦袋，通通丟進免治馬桶裡洗一洗，再拿出來風乾當芒果乾賣呢？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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