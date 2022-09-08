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iPhone14剪瀏海！果迷怒「還是擋」　見1關鍵改口讚：猛

▲果迷一直難以接受的「招牌瀏海」，在iPhone14被更改成可以靈活運用的動態島（Dynamic Island）。（圖／官方提供）
▲果迷一直難以接受的「招牌瀏海」，在iPhone14被更改成可以靈活運用的動態島（Dynamic Island）。（圖／官方提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 10:08:43

今（8）日凌晨1時蘋果公司舉行秋季發表會，並發表了iPhone14系列的新功能，只見果迷一直難以接受的「招牌瀏海」，被更改成可以靈活運用的動態島（Dynamic Island），更結合了App的功能，不僅將瀏海尺寸縮減膠囊，還提升了實用性，對此就有網友好奇「大家給新挖孔設計打幾分？」貼文曝光後，有網友認為「這樣設計反而會讓人一直想看那塊XD」，但也有人大讚：「光這UI創新就滿分了吧！」 

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該名網友今（8）日在PTT貼文，他以「大家給新挖孔設計打幾分？」為題，表示看到iPhone的瀏海變成「藥丸」一開始覺得沒什麼突破，因為考慮到Face ID的功能，覺得這也無可避免，不過看發表會直接秀了軟硬體的配合，把挖孔設計做成伸縮自如的動態欄，讓他很是驚艷，忍不住讚嘆：「雖然說全螢幕看影片好像一樣卡一條，但也是這幾年很有創意的更新了吧？」 

▲iPhone 14 系列終於在今凌晨亮相，讓全球果粉掀起大波討論。（圖／官方提供）
▲iPhone14動態島結合了App的功能，不僅將瀏海尺寸縮減膠囊，還提升了實用性。（圖／官方提供）
貼文一出，有網友搖頭直言，「左右彈來彈去，除了有點笑點，好像想不出實用的功能了」、「這到底哪裡算是運用到那個區塊？分明是為了掩蓋那個區塊就佔用到更多區塊」、「自欺欺人而已，玩遊戲看影片飄一塊在那邊擋」、「這樣設計反而會讓人一直想看那塊XD」、「給一個完整的螢幕怎會這麼難」，但也有網友緩頰，「實用性不確定，但創意真的100，不愧是蘋果」、「不賴啊，至少運用到那個區域的螢幕」、「創意上給100分，至少目前沒人想到可以這樣做」、「這真的是軟硬體一把抓的蘋果才有條件做到的事情」。 

還有內行人大讚，「UI設計滿分」、「蘋果的UI真的猛」、「光這UI創新就滿分了吧」、「100分，UI、UX交互很猛」、「外觀藥丸0分，UI可以」、「整合UI後變很潮」、「第三方app的整合顯示很關鍵」、「UI巧妙應用黑色很屌」、「很可以了，在美感與實用間平衡」、「不算賣點，但軟硬體的結合的確更之前大家猜的方向不一樣」、「本來如果單純挖孔0分，但配這個UI其實蠻有東西的」、「整合硬體的軟體UI設計不容易，特別針對規模銷售的消費電子來說，穩定性非常重要」、「配合UI的確是很棒的設計啊」、「超神UI」。（編輯：賴禹妡）   

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