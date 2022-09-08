學生證無敵！神人算出「超狂優惠」驚：1年省下1支iPhone

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原PO指出，高鐵票若是用學生優惠打5折，以台北左營來回來說，一年6次就省了8940元，電影票一年6次則省了240元，而餐飲包含打折、買一送一等，一年7次也省了2100元，另外還有Apple學生專案一年若使用2次就省了6000元，展覽則是1年4次，若以5-8折算，省了200元，而公車學生票等小錢就沒有列入，「如果外加早餐店阿姨看我還是學生還會多送我一份蔥蛋或是吐司，20*220=4400」，算出來的結果，一年省下來的錢根本可以買一支新iPhone，4年省下了8萬7520元。
原PO表示，出社會之後除了省不到上述的錢，還要每年倒貼過年及長輩生日的紅包錢，「在學時期勉勉強強還能賺個10000到12000的紅包錢」，那些學生時期的好康都享受不到了，讓他直呼：「真的不要一直把學生證弄不見好不好我真的拜託你們！」
貼文一出，網友們也相當認同，「學生證真的省超多錢」、「電影一定要買學生票」、「好懷念，找到工作以後你就沒啥感覺惹」、「高鐵優惠對在南部讀書的北部學生真的是福音」。（編輯：賴禹妡）
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