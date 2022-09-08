iPhone 14該買哪款？Tim哥估「這支」最搶手 想省錢選它
蘋果今（8）日凌晨發布了全新的iPhone 14系列，包括iPhone 14價格為27900元起，iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起。想換新手機的民眾，該從4款手機中選擇哪一款？知名3C Youtuber Tim哥預測，此次新品中的iPhone 14 Pro最有潛力成為熱門首選，其中iPhone14 PRO 256G應該是這次最熱銷的款式。至於想省錢的朋友，可以選擇同樣使用A15晶片iPhone 13Pro、13Pro Max，效能不會差太多，不過目前蘋果官網已經下架現貨不多，想搶手腳得加快！
Tim哥認為，本次蘋果發表會有許多吸引消費者的亮點，包括較平價的iPhone 14、iPhone 14 Plus，是喜歡大尺寸又有預算考量的新選擇，但其中多數的新功能仍是搭載於iPhone 14 Pro、Pro Max機型，包括A16的處理器、4800萬畫素夜拍功能更強大、動態島、前鏡頭自動對焦、支援 AOD （Always on Display）顯示功能。
其中從iPhone14 PLUS與iPhone 14PRO價差僅為3000元，除了上述各項新功能外，PRO後置鏡頭為3顆，iPhone14 PLUS則是2顆鏡頭，而多數使用者選擇256G的容量就相當足夠，在綜合功能、預算的考量下，Tim哥預測iPhone14 PRO 256G將成為本季新品中最夯選擇。
但若是回頭選擇iphone 13系列，Tim哥建議，可選擇13Pro、13Pro Max，主要因為跟iPhone 14、14 Plus使用相同的A15晶片，但同時又搭載三顆鏡頭，並且在iPhone 14系列推出後，預計各大通路都會調降出售。不過目前舊款13Pro、13Pro Max都已從官網下架停售，僅剩電信通路存有現貨，預計將會造成一波搶購潮，想要入手的民眾可能需要加緊腳步。
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