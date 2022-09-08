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iPhone 14該買哪款？Tim哥估「這支」最搶手　想省錢選它

▲3C達人Tim哥認為，此次蘋果iPhone新品中的iPhone 14 Pro最有潛力成為熱門首選，其中iPhone14 PRO 256G應該是這次最熱銷的款式。（圖／官方提供）
▲3C達人Tim哥認為，此次蘋果iPhone新品中的iPhone 14 Pro最有潛力成為熱門首選，其中iPhone14 PRO 256G應該是這次最熱銷的款式。（圖／官方提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 12:03:402022-09-08 12:19:45

蘋果今（8）日凌晨發布了全新的iPhone 14系列，包括iPhone 14價格為27900元起，iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起。想換新手機的民眾，該從4款手機中選擇哪一款？知名3C Youtuber Tim哥預測，此次新品中的iPhone 14 Pro最有潛力成為熱門首選，其中iPhone14 PRO 256G應該是這次最熱銷的款式。至於想省錢的朋友，可以選擇同樣使用A15晶片iPhone 13Pro、13Pro Max，效能不會差太多，不過目前蘋果官網已經下架現貨不多，想搶手腳得加快！

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▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲Phone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，有許多吸引消費者的亮點。（圖／官方提供）
Tim哥認為，本次蘋果發表會有許多吸引消費者的亮點，包括較平價的iPhone 14、iPhone 14 Plus，是喜歡大尺寸又有預算考量的新選擇，但其中多數的新功能仍是搭載於iPhone 14 Pro、Pro Max機型，包括A16的處理器、4800萬畫素夜拍功能更強大、動態島、前鏡頭自動對焦、支援 AOD （Always on Display）顯示功能。

其中從iPhone14 PLUS與iPhone 14PRO價差僅為3000元，除了上述各項新功能外，PRO後置鏡頭為3顆，iPhone14 PLUS則是2顆鏡頭，而多數使用者選擇256G的容量就相當足夠，在綜合功能、預算的考量下，Tim哥預測iPhone14 PRO 256G將成為本季新品中最夯選擇。

但若是回頭選擇iphone 13系列，Tim哥建議，可選擇13Pro、13Pro Max，主要因為跟iPhone 14、14 Plus使用相同的A15晶片，但同時又搭載三顆鏡頭，並且在iPhone 14系列推出後，預計各大通路都會調降出售。不過目前舊款13Pro、13Pro Max都已從官網下架停售，僅剩電信通路存有現貨，預計將會造成一波搶購潮，想要入手的民眾可能需要加緊腳步。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲搶在開賣前實際開箱iPhone 13系列綠色款。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 13系列綠色款，13Pro、13Pro Max都跟iPhone 14、14 Plus使用相同的A15晶片。(圖／記者周淑萍攝)

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