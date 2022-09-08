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他用iPhone 5喊再戰5年！網見手機畫面愣住：終於抓到你

▲iPhone即便已經推出多年，仍然有許多用戶都在使用舊款手機。（示意圖／pixabay）
▲iPhone即便已經推出多年，仍然有許多用戶都在使用舊款手機。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 12:32:43

iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率高達6成以上，今（8）日蘋果又推出了iPhone 14系列新機，讓不少果粉準備要換新機。不過即便如此，許多人仍然一機戰天下，使用了好幾年的iPhone仍然選擇不更換。近日就有網友分享自己使用「iPhone5依舊頭好壯壯！」喊話要再戰五年，但卻被不少網友吐槽，引發熱議，

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一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「我就是堅持不換手機怎麼樣！iPhone 5再戰五年啦！」只見貼出的照片一名男子手上拿著iPhone 5的手機，正在打著手遊《傳說對決》，似乎手機還是非常健康那般，讓他認為iPhone 5還可以再撐五年。

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▲網友分享自己堅持不換iPhone新機，目前仍然使用iPhone 5。（圖/爆廢公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「堅持不換沒關係，能不能別打排位了，我好不容易上星耀…...」、「抓到你了！就是你拿這手機硬要打排位...氣死我了」、「再戰50年也是妳家的事情，但要是打傳說卡頓，閃退雷到隊友，麻煩請刪遊戲」、「不想換手機真的沒關係，但真的不要再害其他人了.....」、「用什麼手機都可以，不要趙雲放大的時候過了三秒才打到人，此時已被滅團」、「別出來雷啊......混戰站著不動的就是你」、「不想換手機真的沒意見，但不要玩團戰手遊行不行，超煩」。

另外，也有從事軟體的工程師表示「只要你不要來信問『為什麼你們不支援 iPhone5 了』，還有不要來信回報『你們的APP在 iPhone5 會當機』的話，其他你開心就好」、「不要換沒關係，但請有基本常識，越後面開發的東西，越前面的手機就是已經不支援，不要再吵了！」

▲有網友點出iPhone「最後神機」，而答案並非最常被推薦的iPhone 6S。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲工程師表示「要繼續用舊機可以」，但民眾應該要知道過往的晶片跟處理系統，一定會漸漸跟不上當今許多繁雜的APP以及功能。（示意圖／翻攝Unsplash）
綜合網友意見，原來當今有許多人認為手機還是能撐，於是還是有用戶使用iPhone第五代、第六代、第七代等等，但隨著手遊遊戲內容更新越趨多元，不少前幾代的iPhone機種早就不堪負荷，時常有機身過熱、卡頓的狀況，因此只要是團戰的手遊，都可能害隊友輸掉比賽；另外工程師也提醒「民眾應該要清楚知道手機日益更新，過往的晶片跟處理系統一定會漸漸跟不上當今許多繁雜的APP以及功能，不要一直拿古老舊機卻還是要求平台端能夠支援」。（編輯：張嘉哲）

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