他用iPhone 5喊再戰5年！網見手機畫面愣住：終於抓到你

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貼文一出，不少網友紛紛回應「堅持不換沒關係，能不能別打排位了，我好不容易上星耀…...」、「抓到你了！就是你拿這手機硬要打排位...氣死我了」、「再戰50年也是妳家的事情，但要是打傳說卡頓，閃退雷到隊友，麻煩請刪遊戲」、「不想換手機真的沒關係，但真的不要再害其他人了.....」、「用什麼手機都可以，不要趙雲放大的時候過了三秒才打到人，此時已被滅團」、「別出來雷啊......混戰站著不動的就是你」、「不想換手機真的沒意見，但不要玩團戰手遊行不行，超煩」。
另外，也有從事軟體的工程師表示「只要你不要來信問『為什麼你們不支援 iPhone5 了』，還有不要來信回報『你們的APP在 iPhone5 會當機』的話，其他你開心就好」、「不要換沒關係，但請有基本常識，越後面開發的東西，越前面的手機就是已經不支援，不要再吵了！」
綜合網友意見，原來當今有許多人認為手機還是能撐，於是還是有用戶使用iPhone第五代、第六代、第七代等等，但隨著手遊遊戲內容更新越趨多元，不少前幾代的iPhone機種早就不堪負荷，時常有機身過熱、卡頓的狀況，因此只要是團戰的手遊，都可能害隊友輸掉比賽；另外工程師也提醒「民眾應該要清楚知道手機日益更新，過往的晶片跟處理系統一定會漸漸跟不上當今許多繁雜的APP以及功能，不要一直拿古老舊機卻還是要求平台端能夠支援」。（編輯：張嘉哲）