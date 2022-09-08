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台灣YouTuber霸主！蔡阿嘎「14年奪3金5銀」　記錄超難破

▲有「YouTuber界長青樹」之稱的蔡阿嘎一家4口，甜蜜呆萌的形象擄獲不少粉絲的心。（圖／蔡阿嘎IG）
▲有「YouTuber界長青樹」之稱的蔡阿嘎一家4口，甜蜜呆萌的形象擄獲不少粉絲的心。（圖／蔡阿嘎IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 12:54:21

網紅蔡阿嘎被譽為是台灣YouTuber界的「長青樹」，因其經營發跡早，持續經營到現在仍然有聲有色，人氣非常高。近日他在IG分享自己獲得第五個「10萬訂閱的銀獎牌」，截至目前為止已經累積了「3金5銀」，頂尖的紀錄相當難破，讓不少網友也傻眼的說「這紀錄是在參加奧運嗎？」引發熱議。

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回顧過往蔡阿嘎的YouTuber之路，他從2008年先以同名頻道「蔡阿嘎」經營，當時以「愛台灣」形象打開知名度，2014年達到100萬訂閱，接著他開設「蔡阿嘎Life」分享生活，與二伯生下兩個小孩之後，又陸續多了「蔡桃貴」及「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道，最後則是今年7月加開「蔡阿嘎543」，共計5個頻道。

▲蔡阿嘎宣布要成立「社會福利協會」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎拍片題材多元，深受網友熱烈喜愛。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
其中五個頻道中，包括「蔡阿嘎」、「蔡桃貴」以及「蔡阿嘎Life」三個頻道都突破百萬訂閱，一共獲得三面十萬訂閱的銀牌以及三面十萬訂閱的金牌；目前「嘎嫂二伯&蔡波能's Daily」副頻道累計訂閱人數也逼近70萬，往百萬大關前進；今年7月加開「蔡阿嘎543」則是剛破10萬不久，加上這兩個頻道一共有3金5銀的超狂紀錄。

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▲蔡阿嘎手上有五個頻道，其中三個破百萬訂閱，成績相當輝煌。（圖/蔡阿嘎IG、YT）
蔡阿嘎也在IG上開心分享表示「感謝大家的支持！目前3金5銀，紀錄保持中哈哈」讓不少粉絲笑說「ㄜ....這是在當奧運獎牌在拿？」、「台灣最狂YouTuber就是你啦」、「太神了，一個人有三個百萬頻道太厲害了吧」、「你繼續開繼續有銀牌吧哈哈！期待第四個金牌」、「感覺第四個金牌不遠了！蔡阿嘎就是狂啦！」、「恭喜阿嘎！你們團隊的努力都是值得擁有現在的一切」。（編輯：張嘉哲）


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