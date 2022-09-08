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iPhone14狂漲價！網猜蘋果「陰謀論」：清庫存後就跳水

▲蘋果發表會推出iPhone 14新機，眾果粉發現台灣售價比上一代13系列都貴上2000元，不少人想換卻因價格止步。（圖／APPLE提供）
▲蘋果發表會推出iPhone 14新機，眾果粉發現台灣售價比上一代13系列都貴上2000元，不少人想換卻因價格止步。（圖／APPLE提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-08 16:08:50

蘋果台灣時間今（8）日凌晨舉辦一年一度發表會，討論度爆高的iPhone14系列終於也在發表會上亮相，掀起全球果粉瘋狂討論。不過根據官網公布在台售價分別為：Phone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起；另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起，比去年13系列各貴上2000元，讓大票果粉傻眼。對此，有網友大膽分析，指出iPhone14會賣這麼貴是因為「出清 13 Pro Max的存貨」，直言只要13 Pro Max賣完，14 Pro自然會有跳水的壓力。

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有網友在蘋果發表會後看到官網售價，在PTT論壇大膽發文分析，「14 Pro 賣比較貴就是為了出清 13 Pro Max 的存貨，現在各大通路的 13 Pro Max 都幾乎被搶購快空了。」不過原PO話鋒一轉幽默安慰想換iPhone 14系列又止步於價錢的用戶，「好消息是，由此我們知道庫克有清庫存的壓力，只要稍微有點耐心等待蘋果清空 13 Pro Max 後，14 Pro 的價格自然就會有跳水的壓力才對。」

▲有網友分析iPhone14之所以賣那麼貴，是因為iPhone 13 Pro目前還有大量庫存，不過只要持續被搶購完，iPhone 14價格應該就會跳水。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友猜測iPhone14 Pro之所以賣那麼貴，是因為iPhone 13 Pro目前還有大量庫存，只要持續被搶購完，iPhone 14價格應該就會跳水。（圖／NOWnews資料照片）
其實，雖然iPhone 14、14 Plus與13Pro、13Pro max都使用A15晶片、同時又有搭載三顆鏡頭，但新機還是多了自動對焦、續航力，車禍偵測功能，並且在低光源的環境下（夜拍），與前代仍有明顯的差異。不過綜觀廣大網友反應，眾人皆認為在考量經濟條件下，「13Pro max就差不多了。」另3C Youtuber Tim哥也同樣預測13 Pro Max將成為現階段夯貨。

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