iPhone14狂漲價！網猜蘋果「陰謀論」：清庫存後就跳水

蘋果台灣時間今（8）日凌晨舉辦一年一度發表會，討論度爆高的iPhone14系列終於也在發表會上亮相，掀起全球果粉瘋狂討論。不過根據官網公布在台售價分別為：Phone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起；另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起，比去年13系列各貴上2000元，讓大票果粉傻眼。對此，有網友大膽分析，指出iPhone14會賣這麼貴是因為「出清 13 Pro Max的存貨」，直言只要13 Pro Max賣完，14 Pro自然會有跳水的壓力。
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有網友在蘋果發表會後看到官網售價，在PTT論壇大膽發文分析，「14 Pro 賣比較貴就是為了出清 13 Pro Max 的存貨，現在各大通路的 13 Pro Max 都幾乎被搶購快空了。」不過原PO話鋒一轉幽默安慰想換iPhone 14系列又止步於價錢的用戶，「好消息是，由此我們知道庫克有清庫存的壓力，只要稍微有點耐心等待蘋果清空 13 Pro Max 後，14 Pro 的價格自然就會有跳水的壓力才對。」
其實，雖然iPhone 14、14 Plus與13Pro、13Pro max都使用A15晶片、同時又有搭載三顆鏡頭，但新機還是多了自動對焦、續航力，車禍偵測功能，並且在低光源的環境下（夜拍），與前代仍有明顯的差異。不過綜觀廣大網友反應，眾人皆認為在考量經濟條件下，「13Pro max就差不多了。」另3C Youtuber Tim哥也同樣預測13 Pro Max將成為現階段夯貨。