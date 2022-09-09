背小三罵名40年！卡蜜拉逆襲熬成后 情纏查爾斯氣走黛妃
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），於英國時間8日辭世，73歲的查爾斯王儲將繼位，其妻卡蜜拉也將在75歲正式成為王后（queen consort），引起大眾討論。對此，關於查爾斯、黛安娜和卡蜜拉之間的糾葛情史，也再度被提起，成為眾人矚目的焦點。
卡蜜拉出身貴族家庭，於1971年一場馬球賽中邂逅查爾斯，此後交往甚密，雖後續在1973年嫁給准將鮑爾斯（Andrew Bowles），但兩人依舊保持著婚外情的關係。卡蜜拉曾在1981年，查爾斯與黛安娜舉行世紀婚禮後與男方斷聯，可不久後又舊情復燃，查爾斯甚至於1994年的電視訪問中，大方承認出軌。隔年，卡蜜拉離婚後，2人便更頻繁且公開地交往，導致黛安娜王妃因此心碎分居，於1996年與查爾斯離婚，並在1997年車禍過世。
卡蜜拉後續越來越融入王室生活，於2005年與查爾斯在溫莎城堡舉行公證婚禮，且依丈夫的另一個頭銜受封「康瓦爾公爵夫人殿下（Her Royal Highness The Duchess of Cornwall）」，據悉是為了與黛安娜的「威爾斯王妃（Princess of Wales）」做出區別。
婚後，卡蜜拉正式成為王室成員，陪同查爾斯完成一系列的王室義務和活動，可因為黛安娜廣受眾人喜愛與支持，大眾多將卡蜜拉視為破壞他人婚姻的第三者，一直得不到民眾緣，據多年來各項民調，多數民眾都對卡蜜拉成為王后持負面意見。但今年2月時，英國女王伊莉莎白二世曾公開表示，希望未來查爾斯繼位時，卡蜜拉也能順利成為王后。（編輯：李惠婷）