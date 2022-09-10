農委會也酸楊丞琳？4天前發文遭挖出 阿堂鹹粥躺著中槍
楊丞琳近日登上大陸綜藝節目時，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語，引發網友熱議。然而6日內政部宣傳反詐騙訊息時，以「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」明顯影射楊丞琳挨轟之後，又有網友翻出農委會也在相同時間點發出「分享海鮮照」的圖片，也同樣被質疑是在暗酸楊丞琳，再度掀起話題。
農委會日前在臉書粉專貼文指出「台灣四面環海，海鮮美味處處有，不管是養殖的還是海撈的都相當受歡迎，營養豐富價格實在」並強調「台灣處處有海鮮，價格親民又美味」邀請大家手刀下單吃魚去。其中搭配的海報圖片以夜市為背景，放上海鮮粥、虱目魚湯、小卷米粉、蚵仔煎、蛤蜊湯、午仔魚一夜干等各種海鮮料理照片還順便推廣農遊券抽獎活動。
貼文一出，有網友認為農委會在蹭熱度，紛紛表示「我是覺得平常不推銷，倒是有人出事時都拿出來蹭熱度很不好」、「為了選舉打擊藝人，是好事嗎？」、「價格親民？吵的沸沸揚揚的台南阿堂虱目魚粥價格親民嗎？」、「阿堂鹹粥一碗260元誰跟我說便宜」、「蚵仔煎已經有人賣80元了，還叫親民嗎？」、「價格親民是不是搞錯了什麼？」
事實上，日前內政部小編宣導反詐騙相關訊息時，就以「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」明顯影射楊丞琳，遭到網友灌爆後，時隔一日修改圖卡，文中更新解釋「原文第七點引用時下網路討論度高的句子，並無揶揄任何人之意，貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除，關於這兩天大家的關心與指教，內政部小編虛心接受」，如今農委會也同樣在敏感時機推廣海鮮，同樣被網友解讀為是在蹭熱度，又引起話題。