99元吃到飽不限時！老闆曝「開店原因」　佛心店地址公開

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後來跟老闆聊了一下便詢問「你們不是等等就關了，這樣一直出菜沒問題嗎？」老闆則回應「對呀！還是要給客人做選擇，而且菜補2至3次就會換下一道菜了，打烊後也都直接倒掉，有些客人還嫌我們菜色很少，講話很難聽」。不過對於有些客人的酸言酸語，或是賺不賺錢，老闆則不以為意表示「其實也沒什麼，就是想照顧一些基層勞工朋友，也不是說很偉大啦！但看他們吃飽心滿意足就很開心了，要記住！開心是錢買不來的，所以我們堅持至今，客人的建議我們也會努力改進！」
這讓原PO相當感動的說「雖然環境跟菜色沒有很頂，不過白飯是用玉里米，也沒有煮的整坨糊糊爛爛的，菜色選擇很多一定有你愛吃的！ 環境阿姨們真的很用心維持，餐檯看她們一直擦一直擦，吃到飽更是不限時，我看著眼前的自助餐，原本是想貪便宜吃飽飽，但突然像被照顧一樣？ 吃飽喝足後反而有點不好意思呢....」。
貼文曝光後，吸引不少網友紛紛回應「身為高雄人還真是第一次知道這家欸，下次去朝聖！」、「老闆真的很佛心....好人一生平安」、「光是要照顧基層勞工朋友，就快哭了」、「之前常常騎車經過這間都想說99$吃到飽到底是賣什麼，謝謝介紹」、「總是會有那種修養不足，貪得無厭的客人，99元吃到飽你還要求什麼自行車，這麼講究花十倍的錢去吃buffet啊！」、「我家附近隨便一間便當都120以上...這真的太佛」、「感謝你這篇文！決定中秋後過去吃！大力支持老闆！」（編輯：張嘉哲）