大學教授「掃把亂舞」開無雙趕獼猴！專家搖頭：大可不必

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有網友在「動物梗圖星球」臉書粉專發文，笑稱「台灣的大學教授，有無雙的呂布魂」，更打趣形容與教授對峙的獼猴就像是「在邊緣試探會不會被教授當的我」。而從網友分享影片可以看到，當時教授想去停車場開車，正好有隻獼猴坐在車尾，教授於是在車頭拿掃把敲地發出聲響，結果獼猴沒把嚇跑反而往前衝，教授只好持掃把不斷揮舞，在空中旋轉劃圓，最終成功把獼猴趕走。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「身上沒點功夫還不能牽車」、「真的三國無雙」、「呂布大戰齊天大聖」、「彷彿聽到無啦無啦的吶喊聲」。
不過臉書粉專「台灣獼猴吱吱黨」認為，野生動物非必要的情況下不會隨便攻擊人類，如果獼猴在汽車、機車上，不要看獼猴，直接發動車子，他就會離開，不需要刻意嚇他驅趕他。但許多中山大學的學生現身說法，指出遇過不少獼猴真的很兇，對此，「台灣獼猴吱吱黨」也補充說明，「中山大學校內獼猴因為長期被漆彈槍驅趕所以警戒心較重，威嚇時可能有伴隨向前突進的動作加強威嚇，如果可以還是不建議強勢驅趕，不直視獼猴，快速開門發動車子。可能不是每個人都勇氣忽視獼猴威嚇去開車門，但是也是真心不希望造成模仿效應，更加的惡性循環」。（編輯：倪浩軒）