大樂透頭獎1億「秒變6萬9」！他曬號碼哭了 網嘆超可惜
台彩釋出中秋加碼，大樂透頭獎上看1億元，還有100組百萬大獎，讓許多人搶買試手氣，就有一名網友分享，他也去購買了之後，花200元讓電腦選號，居然和大獎擦肩而過，並公布他的彩券號碼，原來只差了特別號，就從頭獎掉到參獎命運，貼文一出讓不少人替他大呼可惜：「瞬間從一個億，變幾萬。」
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示9日特別到彩券行，花了200元買4組電腦選號，沒想到其中1組居然6中5，只見畫面中原PO的彩券第一區數字為「07、15、28、36、39」，特別號為42，不過在台彩公布的頭獎號碼中，雖然原PO第一區全中，特別號卻和頭獎的「01」不同。
這讓原PO瞬間從頭獎得主變成參獎，獎金也從1億元降至6萬9339元，甚至獎金還要扣除稅金，實領約為5萬5千元，令他忍不住看著彩券欲哭無淚地喊：「這是我離頭獎最近的一次了！」
貼文曝光後，網友紛紛同情留言，「好可惜，就差那1個號碼」、「5個號碼跟6個號碼獎金差很多」、「瞬間從一個億，變幾萬」、「你一定不是公務員」，也有網友安慰，「三獎很棒了，恭喜恭喜，買1000大樂透電選一塊錢都沒中的人路過」、「50元中69000也算大賺」、「快7萬就不錯了，這一輩子還沒中過7萬呢」。（編輯：賴禹妡）