妹子搭公車慘遭怪男騷擾！陌生情侶AirDrop「1句」神救援

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原PO指出，她當下看到該男子的體型壯碩，又有奇怪舉動，因此心裡有些害怕，正當她不知所措時，突然收到後方情侶傳來的AirDrop，詢問「我是你後面的，你需要幫忙嗎？」原PO在感動之餘立刻回傳哭臉表情符號，並打「我想換位置」。
這時，情侶中的男生就起身對該男子說「不好意思可以請你換位置嗎？你旁邊的女生感到不太舒服」，男子聽完則馬上跳到隔壁排座位上，原PO這才稍微放心，還再傳AirDrop向情侶檔道謝，也心有餘悸喊：「真的很謝謝他們！要不是他們的出現，我可能會一路上都很害怕，那個怪異男生的行為舉止真的不知道他會做出什麼動作。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「天啊！好棒哦感動到不行，我馬上開啟AirDrop」、「看了這篇文之後，我決定一直開著我的AirDrop了」、「好溫暖好感動，同時也覺得好可怕」、「這才是airdrop的正確用法吧，不是捷運上的騷擾神器」、「好棒的人，事發當下都忘記有這個方法可以求救」、「本來airdrop都關著，看到這個直接打開」、「好聰明！沒想過有這種用途」，還有網友建議：「記得買防狼噴霧，如果常搭的話」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110