影／競選團隊內部多頭馬車？蔣萬安否認：不會被見縫插針
2022年台北市長選戰在即，三名參選人近日針對市政議題頻頻交鋒。不過根據《NOWnews今日新聞》內幕消息，蔣團隊過去狀況頻傳，現在雖有立委林奕華、媒體人陳國君等人進駐，但多頭馬車狀況明顯，每次政策公布後，團隊發言人或是議員等都無法事先知道政策內容，錯失幫忙美化及辯護的機會。對此蔣萬安今（11）日回應，表示選舉期間分化言論不會少，不過團隊內部也不會被見縫插針。
《NOWnews今日新聞》內幕消息報導，知情人士指出，蔣萬安近幾波政策公布前，都沒有事先知會團隊成員，包括立委在內的發言人團以及黨籍議員通通不知情，因為對政策沒有完整的了解，不但無法事先幫蔣萬安包裝政策內容，也無法為其辯護、說明，錯失了許多可以在媒體有更多曝光或是得到好評的機會。
國民黨台北市議員及參選人也抱怨，完全不知道蔣萬安團隊跟議員聯繫的窗口是誰，以至於很多政治事件發生時，都不知道蔣萬安的立場跟論述，無法母雞、小雞一致。知情人士說，當很多人感到疑惑，為何身為團隊一員卻無法事先了解政策內容時，林奕華也說，連她也不知情。
對此蔣萬安今日受訪時回應，表示選舉期間外界分化的言論不會少，團隊也不會被見縫插針，內部的溝通也非常通暢，在政策面的討論上不會有問題。
蔣萬安競選總幹事林奕華受訪時也指出，現在團隊內有很多從各界來的人馬，彼此聯繫非常暢通，政策面也都相當清楚，「所以我不知道這個知情人士，有沒有比我知情更多？」林奕華說，在競選總部裡面，應該所有的運作、橫向聯繫，自己應該是最了解的，政策哪時候要發布，都在相關規劃之中，「我想我們的橫向聯繫都非常暢通，幾位也都合作的非常有默契，當然有些部分怎麼樣跟議員之間在做更直接的，第一時間了解狀況，這部分都可以再予以精進。」