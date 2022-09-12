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妙仁企業有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

妙仁企業有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證
妙仁企業有限公司培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

健康醫療網

2022-09-12 12:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)於1991年成立，數十年來與台灣的醫藥環境共同改變成長，匯集了商、政、學界各方專家，TPMMA對台灣藥品行銷暨管理的技術、人才、資訊、學術，不斷參與、改進、培養及提升。因此設立了醫藥行銷師(MR)認證，提昇藥品行銷暨管理、培訓及獎勵藥品行銷暨管理人才，促進藥品行銷暨管理人才體系的健全；協助藥業經營者培養藥品行銷暨管理人才，該協會頒發榮譽MR證書給妙仁企業有限公司，表彰該公司對醫藥產業發展的付出。

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表揚藥業傑出人才　培育醫藥行銷師專業角色

TPMMA高孟熙首席名譽理事長、賴宗成名譽理事長、李謀進名譽理事長、李勝文常務理事與陳建州秘書長，今日前往妙仁企業有限公司，頒發榮譽MR證書給該公司 洪仁宗董事長；高孟熙首席名譽理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。

妙仁企業與客戶　尋求共贏策略

妙仁企業成立於1999年，股東為專業醫務管理師、醫師及藥師的組合，共同成立一個醫療諮詢顧問與專業行銷公司，結合健保政策醫療院所與藥品製造供應者為共同體，尋求共贏的局面，現與多家醫學中心、區域醫院及地區醫院進行之醫藥合作。

妙仁公司剛成立時為了建立公司的形象及專業，收集分析各區醫學中心、區域醫院的用藥品項及廠別，提供分析結果給不同的醫療院所。健保制度實施初期，當時醫管人員不足，妙仁免費提供各醫院採購及藥局部門這方面的資訊，甚至有院長、副院長層級參加，這也對妙仁的業務成長有很大的助益。

隨著健保制度的變格，妙仁公司也調整方向，併入自費醫材及腸胃科Helicotec Pyr檢驗試劑(市占率約70%)才能維持公司每年的成長。

藥業是良心事業　應善盡企業社會責任

洪仁宗董事長認為藥業是良心事業，應善盡企業社會責任，參與藥師公會、台北市西藥代理商公會、台灣藥品行銷暨管理協會等社團，分享個人的經驗傳承,並於110年1月接任高醫藥學文教基金會第11屆董事長，接任後適逢COVID-19疫情，基金會提供急難救助獎助金給僑居地來台就讀的學生，另外也資助學校師生進修金及獎助金、藥學院學生逕修讀博士學位獎學金、學校實驗室設備補助，建立學校與畢業校友的橋樑，期為母校的發展貢獻一己之力。

鼓勵同仁進修　培育專業人才

未來對公司業務同仁除了公司內部培訓課程及外部訓練外，將由公司提供全額費用鼓勵同仁取得MR資格認證，並將推動相關合作企業主認知MR認證制度,鼓勵員工接受訓練,透過深化人才之專業技能、以及打造良好的工作環境，持續在台灣的醫療體系與社會耕耘。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55040

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