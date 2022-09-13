夫妻新買透天厝！婆婆秒喊「房很多」揪哥哥同住 網搖頭
情侶邁入婚姻後，除了要面對彼此生活習慣或價值觀磨合，金錢問題以及婆媳問題也是婚姻中的最大難題。就有一位媳婦透露，自己與老公新買了一間透天厝，簽約後婆婆狂勸說「房間很多」，要小倆口讓老公的哥哥一起同住。由於老公的哥哥目前單身在外租房，且老公的哥哥和老公還在同公司上班，讓人妻有點猶豫，不知是否應該答應？引發熱議。
有位媳婦在臉書社團「靠北租屋2.0」發文，透露自己與老公新買了一間透天厝，頭期款是婆家出的，由於老公與老公的哥哥在同公司上班，且老公的哥哥仍然單身在外租房，因此原PO表示在看房時就有試探過公公意見，公公當時是說買房歸買房，老公的哥哥不用得一起住。
不料簽約後，婆婆卻出面狂勸，認為透天厝房間多且又有分樓層，老公的哥哥一起同住也不會怎樣，且老公的哥哥在外租屋還要「浪費房租」。原PO於是苦惱詢問大家看法，「請問大家會邀請先生的哥哥一起住嗎？」並透露老公是覺得無所謂，但若讓哥哥同住會跟哥哥收房租。而這也讓原PO舉棋不定，請教大家「如果一起住會跟哥哥收房租嗎？」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「我的話我是完全不會喔！一起住保證問題一定多」、「生活習慣，請神容易送神難」、「建議不要」。不過也有網友指出，「頭期款是婆家出的，哥哥過來住，並不為過」、「頭期款自己出就沒事，公婆出就尊重公婆」。（編輯：倪浩軒）