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中了就躺平！915威力彩上看6.8億　4星座4生肖財運強強滾

▲中了就躺平了！9月15日威力彩上看6.8億元，小孟老師表示這4星座、4生肖財運強強滾。（圖／NOWnews攝影中心）
▲中了就躺平了！9月15日威力彩上看6.8億元，小孟老師表示這4星座、4生肖財運強強滾。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-13 17:39:49

昨晚12日第111000073期威力彩開獎，頭獎現今仍未開出，目前已連摃20期，台灣彩券公司預估，下期的威力彩銷售金額約1.8億元，頭獎累積的獎金則上看6.8億元。對此，星座專家小孟老師就為大家整理了財運不錯的星座和生肖各四位，也公開財神方位和好運時辰，預祝大家順利中大獎！

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Top4：巨蟹座

幸運星落入巨蟹座，顯示巨蟹座能有突發偏財機會，財氣攏罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

Top3：牡羊座

牡羊座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣能飽足，偏財運大增，黑色是你本周的幸運色，建議本周下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。

▲（示意圖／取自unsplash）
▲清水孟國際塔羅小孟老師點名，近期有4星座以及4生肖財運特別旺。（示意圖／取自unsplash）
Top2：處女座

吉星本周駐守處女座命宮，顯示周周處女座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包帶，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。

Top1：雙子座

財星滑入雙子座，周四財氣能夠上升，財氣湧進本命與偏財宮位，建議下注完後將彩卷放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。

好運生肖則為屬豬、牛、鼠、虎的民眾，財神方位是正東方，好運時辰則分為早、中、晚，早上是9點到11點；下午15點至17點；晚上則是19到20點，民眾可依上述時間購買以增加中獎機會，但也切記量力而為，千萬不要過分投注。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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