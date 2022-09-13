遭雷擊大難不死！他出院後手刀衝買樂透 結果只中200塊
英國一位33歲的男子，上週意外遭雷打中，且當時男子人待在家中打電動，天降無妄之災讓他被送醫急救，幸好大難不死撿回一命。而男子出院後，第一件事情就是跑去買樂透想試試運氣，結果只中了6英鎊、約新台幣217塊。
根據《太陽報》報導，這位33歲的男子名叫羅溫（Aidan Rowan），上週一時戶外雷雨交加，羅溫當時宅在家裡打電動，不料霹啪一聲響，羅溫竟然被雷從窗外劈進來打中，他的父母見狀趕緊把羅溫送去醫院急救。
羅溫在遭雷擊的當下短暫昏迷了一會，全身也留下約60多處的燒傷痕跡，但幸運的是沒有大礙，住院7個多小時後便安然出院返家。羅溫回憶當下感覺，表示有聽到一聲很響亮的爆炸聲，然後覺得身上一陣灼熱，是非常非常熱的那一種，因為太熱甚至覺得有點冷，整個人都相當無力，好像被什麼重物壓住似的。
羅溫出院後，醫護人員認為發生在他身上的事情堪稱奇蹟，首先在室內被雷擊中的機率就已經非常低，而被雷擊中後沒有大礙更是非常幸運。於是羅溫也立即買了樂透試試手氣，不過可能因為運氣都用在平安出院上了，羅溫最終只中了6英鎊。他也打趣表示，以後不敢在雷雨天打電動了。（編輯：倪浩軒）