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下完大雨「一盤美食爬出來」！真面目曝光：吃錯直接出山

▲網友分享自己在下雨過後走出戶外，就會有「一整盤的美食爬出來」，引發老饕熱議。（圖/爆料公社）
▲網友分享自己在下雨過後走出戶外，就會有「一整盤的美食爬出來」，引發老饕熱議。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 13:14:06

近日受到中度颱風「梅花」的影響，連續多日許多縣市都降下傾盆大雨，然而往往只要一下雨就會有「大量美食爬出來」？近日，就有網友分享自己在下雨過後走出戶外，就會有「一整盤的美食爬出來」，其真面目曝光之後，讓不少老饕驚呼「這是還不錯吃，但吃錯直接就出山」引起熱議。

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一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「嘿嘿下雨天！來份平民美食出菜囉！」也有另位網友貼出照片提到「下雨過後就有一盤一盤的美食爬出來哩！今日下酒菜有著落了！」只見貼出的照片，滿滿的蝸牛在地上攀爬，有密集恐懼症的人看了還有些害怕呢！

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▲下雨天過後，在一些路邊、田野間都可以發現非洲大蝸牛的身影。（圖/爆料公社）
貼文一出，網友紛紛回應「這個炒三杯超好吃....」、「炒田螺喔伊細捏！」、「非洲大蝸牛！炒三杯絕配」、「這是還不錯吃....但真的要處理乾淨，不能生吃也不能半熟吃，吃錯就會直接出山了」、「這種大蝸牛我們社區很多，下雨天都爬出來」、「這種大蝸牛下完雨真的都會跑一盤出來XD不要真的要處理乾淨就是了」、「之前村莊有人生吃結果過世的.....真的要煮熟再吃」、「煮熟我也不敢吃哈哈，之前看過這種蝸牛在大便上爬來爬去，超噁」。

而事實上，這道我們常常吃到的「炒螺肉」，其實本體正是所謂的「非洲大蝸牛」，肉質本身帶有脆感，也富有蛋白質營養，常常被拿來拌炒，例如做成三杯螺肉、九層塔螺肉等等，不過蝸牛身上帶有多種寄生蟲和病菌，絕對不能生吃，且若要食用不僅要處理乾淨，還一定要烹煮到全熟才行！半生不熟也是NG的吃法！

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▲「非洲大蝸牛」可食用，但一定要清洗乾淨，切烹煮到完全熟透才可吃。（圖/爆料公社）
生吃或者食用不熟的「非洲大蝸牛」，可能沒有明顯的症狀，或症狀比較輕微而自行痊癒，但食入寄生蟲數量較多的情況下，可能引發腦膜炎等症狀，甚至可能危及生命，過去台灣也曾發生過類似的事件， 30多年前金蘭醬油家族因為聽信生吃非洲大蝸牛生可以進補，結果吃下肚之後，一家五口因此感染廣東住血線蟲，丟掉性命，民眾若要食用「非洲大蝸牛」可要特別小心！（編輯：張嘉哲）

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