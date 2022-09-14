要吃傳統小吃到高雄　陳其邁鼓勵青創接力飄香

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陳其邁來到日腸小室，捲起袖子跟店長一起包肉圓、灌糯米腸，親身體驗手路菜費工的多道程序。美食當前，陳其邁也一口接一口吃著古早味小吃，過程中不忘問店長創業過程，張小姐分享申請高雄市政府青創補助便捷又簡單，大幅減少創業初期的負擔，陳其邁說，「表格勾一勾，有夢想就來高雄」要讓有夢想的年輕人，在高雄築夢踏實。
高市府說，青年局提供各項不同的資源給在地年輕人，包括優惠青年創業貸款、青創補助，或是行銷補助，協助青年資金周轉、開辦事業以及強化知名度，此外市府推動跨領域媒合，協助創新科技、商圈市場、文創及農漁各業的業者，推出租金、創業補助、行銷推升等輔導協助，只要加入「高雄市政府青年局」的Line@（ID：@youth.kcg），幫助青年們的創業路，走得更順、更長遠。
陳其邁兩年拚四年，「照顧高雄年輕人」就是施政重點，協助青年創業並設立「青年創業基金」，高市府指出，經比較陳其邁上任前、後績效，輔導青創事業從152家擴增至超過1.3萬家，撥發經費從2,686萬元擴增12.6倍，累計達到3.92億元，青年就業機會也從300個增加至超過2.6萬個，甚至「雄挺利」利息補貼計畫挺高雄人，高市府晉身「百億青創城市」，績效是全國第一名，鼓勵青年創業同時，高雄也創下青年失業率六都最低的佳績，用最實際的行動支持在地青年，高雄是最適合實現夢想的宜居城市。