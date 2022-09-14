安德魯王子曾陷性侵醜聞！「疑似摸女兒屁股」影片被挖出
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日辭世，關於英國王室的傳聞再次受到大眾關注。其中早年曾陷性侵未成年少女醜聞的安德魯王子，近日又被網友發現，10日在安慰女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）時，手疑似滑過女兒屁股，畫面被新聞播出後被上傳網路，遭到大批網民砲轟。
推主於11日上傳影片，畫面中能看到尤金妮公主悲傷哭泣，在感受到安德魯王子的搭肩安慰後，輕輕依偎在父親身上，接著安德魯王子突然看著地板蹲下，在肩上的手順勢下移掃過臀部。該片段被新聞媒體報出後，被網友翻攝上傳網路，附註：「注意安德魯王子的手」，並連放三個嘔吐符號。
因2015年時，一名美國女子曾表示自己17歲時遭安德魯王子性侵，雖安德魯矢口否認，可形象因此重創，於今年1月被收回王子的公職身分。後在2月15日，安德魯王子與受害女子達成庭外和解，和解金高達1千2百萬英鎊 （約4億3千萬台幣），鉅額的賠償金更加引爆英國民眾的怒火。
因此該影片流傳於網路上後，引發眾人譏評「太可怕了！我真希望這個影片是假的」、「他不再得到他母親的保護，以後被爆出的事情一定會更多」、「我父親永遠不會那樣碰我，甚至不會不小心碰！」；但也有網友為其發聲，認為安德魯不可能在攝影機面前騷擾女兒，他只是想蹲下來看母親的花。 （編輯：李惠婷）