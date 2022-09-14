新台幣重貶創三年低點！「1族群」放鞭炮：舒服躺平爽賺

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貼文一出，網友紛紛回應「100萬美金在手超爽，27.6上車的」、「第一次體會到什麼叫躺著賺！我100萬美金27.9，舒服到不行」、「28元50萬美金路過」、「美金放好放滿+1，這波就靠這個了」、「28左右早就換了，一堆在等了，真舒服」、「29就該買了！現在我倒覺得時機不一定最好，估計一路貶到明年過年後」、「現在進場還是有機會啦！獲利稍微少一點而已，自己評估囉」。
而事實上，所謂新台幣貶值也就是「新台幣價值降低」的狀態， 例如當1美元兌換28元新台幣變成30元新台幣時，感覺新台幣的價值好像比較高，但是事實上，原本只需以28元新台幣兌換1美元，卻增加到必須付30元新台幣才能兌換1美元，這就是說新台幣的價值下跌了，然而新台幣貶值了，就會讓早前在新台幣27、28元入場美金的鄉民們，就因為這波貶值獲利不少。
升息恐慌情緒蔓延，波及台灣股匯市表現，台股今天跳空重挫逾370點，失守14600點關卡；新台幣匯率以30.99元開盤後，旋即摜破31元整數大關，且再闖過31.1元價位，盤中最低至31.156元、重貶2.66角，也創下3年來盤中最低紀錄，如今美國通膨情況高於預期，恐讓聯準會升息腳步將更為激進，重挫市場信心，美元指數強升，也將讓非美貨幣貶值壓力加劇。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。