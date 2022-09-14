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新台幣重貶創三年低點！「1族群」放鞭炮：舒服躺平爽賺

▲新台幣匯率今（14）日開盤後立刻重貶超過2角，報31.125元，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣匯率今（14）日開盤後立刻重貶超過2角，報31.125元，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 16:47:03

美國8月通膨率高於預期，聯準會激進升息的陰影籠罩金融市場，美股狂洩逾1200點，台灣股匯市也狂殺，新台幣匯率今（14）日開盤後立刻重貶超過2角，報31.125元，盤中最低觸及31.156元、創2019年9月中旬以來最低紀錄。對此，就有網友討論「台幣一直貶這樣可以進場美金嗎？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「今天台幣都跌到31，台灣通膨好像也很嚴重，央行也沒有說什麼，現在進場美金還來得及嗎？」也有其他網友請益「現在美金進場感覺有料喔？但可能獲利沒那麼多了，感覺還有一波小的可考慮嗎？求解！」

▲美元、美金。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台幣重貶讓網友討論「是否適合入場美金」，引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「100萬美金在手超爽，27.6上車的」、「第一次體會到什麼叫躺著賺！我100萬美金27.9，舒服到不行」、「28元50萬美金路過」、「美金放好放滿+1，這波就靠這個了」、「28左右早就換了，一堆在等了，真舒服」、「29就該買了！現在我倒覺得時機不一定最好，估計一路貶到明年過年後」、「現在進場還是有機會啦！獲利稍微少一點而已，自己評估囉」。

而事實上，所謂新台幣貶值也就是「新台幣價值降低」的狀態， 例如當1美元兌換28元新台幣變成30元新台幣時，感覺新台幣的價值好像比較高，但是事實上，原本只需以28元新台幣兌換1美元，卻增加到必須付30元新台幣才能兌換1美元，這就是說新台幣的價值下跌了，然而新台幣貶值了，就會讓早前在新台幣27、28元入場美金的鄉民們，就因為這波貶值獲利不少。

升息恐慌情緒蔓延，波及台灣股匯市表現，台股今天跳空重挫逾370點，失守14600點關卡；新台幣匯率以30.99元開盤後，旋即摜破31元整數大關，且再闖過31.1元價位，盤中最低至31.156元、重貶2.66角，也創下3年來盤中最低紀錄，如今美國通膨情況高於預期，恐讓聯準會升息腳步將更為激進，重挫市場信心，美元指數強升，也將讓非美貨幣貶值壓力加劇。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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