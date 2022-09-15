台灣佳麗遭阻不能上台哭紅眼！高曼容今早「4字吐心聲」
台灣佳麗高曼容13日赴馬來西亞檳城參加「2022世界創新與科技大會」，開幕會上各國佳麗紛紛上台揮舞自家的國旗，唯獨高曼容卻遭中國打壓無法上台，讓她不禁在台下委屈落淚。高曼容難過哭泣身影引發熱議，對此，高曼容今（15）早也轉發了「摩琳文化協會 Morning STAR」PO文，並寫下「謝謝大家」。
桃園市政府資訊科技局長余宛如在臉書披露高曼容遭打壓一事，指出各國參選亞洲環球小姐的佳麗，都在2022世界創新與科技大會開幕式上台揮舞國旗，用自己的語言和大家打招呼。原本大家興奮不已，準備替代表台灣的佳麗加油，想不到高曼容臨上台前卻被拉住，直到所有的佳麗都上台致詞完畢，高曼容也沒有機會上台，不禁在台下委屈落淚。
因為被打壓而引起熱議，高曼容今早在臉書轉發「摩琳文化協會 Morning STAR」的PO文，協會表示非常感謝政府以及大家的愛護與關心，指出檳城PETAC對台灣及曼容非常友善與疼愛，大會對每一位佳麗也都相當尊重與照顧，希望比賽期間不模糊焦點，最後再次感謝大家的鼓勵與支持。
而高曼容也寫下「謝謝大家」4字並附上一個愛心符號，網友紛紛在底下留言打氣支持。高曼容來自南投埔里，參加過多次選美並獲得許多獎項，包括第9屆台灣小姐冠軍，以及在2019年獲得世界美顏小姐第4名和才藝第1名，這次則是她時隔3年再次代表台灣出國參加選美比賽。（編輯：倪浩軒）