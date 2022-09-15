撞爛照上路！自帶氣場眾人迴避 竟是當地知名「網紅車」
有網友透露自己昨（14）晚在五結鄉往宜蘭方向，宴京帝寶附近看到一輛白色轎車，車體多處毀損，車尾撞爛變形，後車廂都已經無法關閉，照後鏡也搖搖欲墜吊在一旁，讓網友驚呼從旁開過要小心。不過許多宜蘭在地人透露，也有在路上目擊過該車，紛紛分享曾拍下的該車照片，超容易辨識且知名度超高，儼然是當地「網紅車」，引發熱議。
原PO在臉書社團「宜蘭知識＋」發文，並分享了數張照片，照片中可以看見一輛白色轎車，行駛在馬路上非常引人注目，因為全車凹凸不平，撞擊得傷痕累累，車尾甚至變形到後車廂根本關不上，車廂內的雜物一覽無遺，但駕駛依然無所謂似地開車上路趴趴走。
原PO透露「前兩天已遇到過一次」，直言「不知道是為何？從旁開過還是小心。」而許多在地網友紛紛指認，這輛車在當地早已出名，因為大家在路上遇到都一見難忘。「昨天下午在五結也遇到過」、「二結往羅東方向遇過」、「兩個禮拜前就是看到這台」、「這台我也有遇到欸」。
有網友直呼這是「移動神主牌」、「有故事的車」、「原來這輛車是網紅」、「有稜有角的車」、「開這台車的優點就是道路很暢通，路很寬廣」。不過也有網友認為車主可能有狀況，呼籲相關單位能出面協助，大家議論紛紛。（編輯：倪浩軒）