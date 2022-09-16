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iPhone 14該買？Joeman拿到實機驚呆　「這2支」CP值更高

▲蘋果iPhone 14系列新機今（16）日上午正式開賣，新機超香讓不少果粉超興奮。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果iPhone 14系列新機今（16）日上午正式開賣，新機超香讓不少果粉超興奮。(圖／記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 07:46:462022-09-16 08:24:48

蘋果iPhone 14系列新機今（16）日上午正式開賣！不少果粉都已經預約好到店取貨的服務，準備換上全新的手機啦！然而在開賣之前，專業開箱3C的人氣YouTuber Joeman也提前拿到iPhone 14的實體機，完整解析功能之後，也提出自己一套購買iPhone 14的見解，引起網友熱議。

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Joeman在經過實測之後發現，由於iPhone 14系列與iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max不同，搭載的晶片是與上一代iPhone 13系列機種一樣的A15晶片，因此不論是從外觀抑或是整體效能來看，其實可以說是「幾乎相同」，推測iPhone 14銷售成績應該會不盡理想。

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▲Joeman開箱iPhone 14新機，發現與iPhone 13真的沒有太大差別。（圖/YT@Joeman）
Joeman提到，如果說基本上你不差錢，你追求新東西的話，那你要買一定是直上iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，那如果是你預算有限，想要三萬塊以內買一支iPhone，那你可以選擇iPhone 14或者是iPhone 13，想追求更便宜的就選iPhone 13了，畢竟兩者沒什麼差距，iPhone 13又便宜iPhone 14三千塊。

「不過仔細想想，iPhone 14雖然貴了三千塊，但又同時你可以獲得滿血的A15晶片，多2GB的記憶體，也多了更精準的GPS定位、車禍偵測、光像引擎、4K HDR電影級錄影、動作錄影等等，好像捏一下又覺得過得去」Joeman說「不過既然預算都到這了，其實你可以再考慮看看iPhone 13 Pro」。

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▲Joeman建議要買iPhone 14還有一點預算的人，可以改買iPhone 13 Pro，CP值更高。（圖/YT@Joeman）
Joeman提到「雖然目前iPhone 13 Pro官網買不到，不過市面上都還有庫存，全新機大概均價落在三萬塊左右，你多花這點錢，可以獲得更好的主鏡頭跟更好的更新率螢幕，如果你問我，我還是會最推薦iPhone 13 Pro，如果說真的要買iPhone 14不上Pro系列，那也會建議大家買iPhone 14 Plus，有著更大螢幕以及超大電池，整個性價比就完整提高了！」（編輯：張嘉哲）

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