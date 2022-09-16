iPhone 14該買？Joeman拿到實機驚呆　「這2支」CP值更高

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Joeman提到，如果說基本上你不差錢，你追求新東西的話，那你要買一定是直上iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，那如果是你預算有限，想要三萬塊以內買一支iPhone，那你可以選擇iPhone 14或者是iPhone 13，想追求更便宜的就選iPhone 13了，畢竟兩者沒什麼差距，iPhone 13又便宜iPhone 14三千塊。
「不過仔細想想，iPhone 14雖然貴了三千塊，但又同時你可以獲得滿血的A15晶片，多2GB的記憶體，也多了更精準的GPS定位、車禍偵測、光像引擎、4K HDR電影級錄影、動作錄影等等，好像捏一下又覺得過得去」Joeman說「不過既然預算都到這了，其實你可以再考慮看看iPhone 13 Pro」。
Joeman提到「雖然目前iPhone 13 Pro官網買不到，不過市面上都還有庫存，全新機大概均價落在三萬塊左右，你多花這點錢，可以獲得更好的主鏡頭跟更好的更新率螢幕，如果你問我，我還是會最推薦iPhone 13 Pro，如果說真的要買iPhone 14不上Pro系列，那也會建議大家買iPhone 14 Plus，有著更大螢幕以及超大電池，整個性價比就完整提高了！」（編輯：張嘉哲）
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