嚇哭！她喝奶茶濺到電腦 竟見百隻螞蟻「爬進螢幕」築巢
太可怕了！一名女子平時喜歡在使用電腦時吃甜食，某天她居然發現電腦螢幕內爬滿上百隻螞蟻，畫面中充滿密密麻麻的黑點，讓她十分崩潰，也讓網友看了嚇壞直呼：「密集恐懼症的哭了！」
根據陸媒「快科技」報導，中國海南海口一名女子因平時喜歡在電腦前吃甜食，她某天竟發現電腦螢幕內爬滿了密密麻麻的螞蟻，裡頭甚至還被築了巢，推測應是奶茶不慎濺到螢幕上，而整面螢幕就這樣佈滿上百隻螞蟻，讓女子邊看邊尖叫喊：「牠們從縫隙進去，天啊，我的媽啊，要瘋了！」
女子透露，這台是她剛買的三星筆電，後來親自拿給廠商維修，對方卻直言修不了，讓她聽了很難受，雖然心裡明白是自己的錯，但認為電腦設計也有問題，空隙太大容易進蟲，之後打算將這台轉賣，並重買一台新的電腦。
消息曝光後，網友們紛紛嚇壞留言，「螞蟻爬進顯示器頭一遭見到」、「密集恐懼症的哭了」、「轉賣？用不了了誰買啊」、「噴點殺蟲劑試試？」、「電腦：身上有螞蟻在爬，誰幫我抓抓？」、「以後吃東西濺到電腦上，必須及時擦掉」。
還有網友分享類似經驗，「我家小姪女喝可樂不小心濺到電腦螢幕上，第二天晚上發現螢幕裡面有好幾隻螞蟻正在爬，我氣得自己打開把螞蟻拿出來，結果螢幕就報廢了！」（編輯：賴禹妡）