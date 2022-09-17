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哪個YouTuber賣東西CP值最高？眾一面倒讚「她」物美價廉

▲現在YouTuber相當眾多，除了經營自己的頻道之外，許多YouTuber也開始創立自己的品牌。（圖為古娃娃品牌冰棒／業者提供）
▲現在YouTuber相當眾多，除了經營自己的頻道之外，許多YouTuber也開始創立自己的品牌。（圖為古娃娃品牌冰棒／業者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 15:34:36

現在YouTuber相當眾多，除了經營自己的頻道之外，許多YouTuber也開始創立自己的品牌，或者推出聯名商品來販售，往往都造成許多話題。近日，就有網友分享自己購入金針菇自家品牌的「烤肉組」，認為CP值並沒有很高，貼文反倒吸引不少網友回應推薦網路名人的產品，掀起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「指出家裡因為有人是金針菇的粉絲，所以訂中秋烤肉時，家人就訂了三個套組，因為家人還是學生，本來就沒有很懂吃或品質什麼的，也沒有著注意到克數，牛肉產地及部位等，但老實說，那個烤肉套組真的就像人家說的，份量超級少，一個小鳥胃女生加一個正常食量的男生吃，就很緊繃了」。

▲（圖／翻攝金針菇臉書）
▲金針菇日前販售的烤肉組合被網友評價為有些太貴。（圖／翻攝金針菇臉書）
「因為我本人也不認識金針菇是誰」該網友提到「食材的東西上網查了之後發現很多就相對便宜，賣這個價位東西也不到美味，大家可以自行Google一下，這種東西真的就只是實話實說，不是因為她是誰才針對，不過既然要出聯名還是商品什麼的，還是要把關一下吧！我們就讓妳賺了三組的價錢」。

貼文一出，網友紛紛回應「我真的不在乎好不好吃，是價格跟那份量真的太貴」、「認同是價格太貴，如果賣便宜東西普通那就還可接受」、「我覺得他的三角飯糰好吃，但這個烤肉組合價格真的不行」；而也有不少網友提到「古娃娃的冰棒真的才是最讚的」、「Youtuber的商品我只愛滴妹的歐蕾、霜淇淋和古娃娃的冰棒」、「大推古娃娃的冰棒，回購好幾次」、「古娃娃因為懂吃，她的東西不錯價格也合理」、「古娃娃的冰棒真的改變我對ytr產品的印象哈哈哈哈」、「千千的芋泥捲也很不錯」。（編輯：張嘉哲）

▲古娃娃是以拍攝開箱美食評測竄紅的YouTuber。（圖／翻攝古娃娃FB）
▲古娃娃是以拍攝開箱美食評測竄紅的YouTuber，不少網友稱讚她品牌賣的冰棒相當好吃且價格合理。（圖／翻攝古娃娃FB）

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