哪個YouTuber賣東西CP值最高？眾一面倒讚「她」物美價廉
現在YouTuber相當眾多，除了經營自己的頻道之外，許多YouTuber也開始創立自己的品牌，或者推出聯名商品來販售，往往都造成許多話題。近日，就有網友分享自己購入金針菇自家品牌的「烤肉組」，認為CP值並沒有很高，貼文反倒吸引不少網友回應推薦網路名人的產品，掀起討論。
一名網友在「Dcard」貼文指出「指出家裡因為有人是金針菇的粉絲，所以訂中秋烤肉時，家人就訂了三個套組，因為家人還是學生，本來就沒有很懂吃或品質什麼的，也沒有著注意到克數，牛肉產地及部位等，但老實說，那個烤肉套組真的就像人家說的，份量超級少，一個小鳥胃女生加一個正常食量的男生吃，就很緊繃了」。
「因為我本人也不認識金針菇是誰」該網友提到「食材的東西上網查了之後發現很多就相對便宜，賣這個價位東西也不到美味，大家可以自行Google一下，這種東西真的就只是實話實說，不是因為她是誰才針對，不過既然要出聯名還是商品什麼的，還是要把關一下吧！我們就讓妳賺了三組的價錢」。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的不在乎好不好吃，是價格跟那份量真的太貴」、「認同是價格太貴，如果賣便宜東西普通那就還可接受」、「我覺得他的三角飯糰好吃，但這個烤肉組合價格真的不行」；而也有不少網友提到「古娃娃的冰棒真的才是最讚的」、「Youtuber的商品我只愛滴妹的歐蕾、霜淇淋和古娃娃的冰棒」、「大推古娃娃的冰棒，回購好幾次」、「古娃娃因為懂吃，她的東西不錯價格也合理」、「古娃娃的冰棒真的改變我對ytr產品的印象哈哈哈哈」、「千千的芋泥捲也很不錯」。（編輯：張嘉哲）