田馥甄演唱會取消挨罵！入場粉絲火大不忍了　揭現場內幕

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聲明曝光後，不少人並不買單，認為主辦單位應該多給予補償，因為已經是延期又直接取消，讓人無法接受「雖然自己是看台北場沒有買高雄場的歌迷，但完全可以體會如果已經買票了結果一波三折還是看不到的人的心情」、「雖然活動取消了！但對於期待很久的歌迷很難過，但如果主辦單位可以補償歌迷會更好吧....」、「延期又直接取消，我浪費兩次的飯店住宿，我真的要氣死」、「快氣死了，高鐵票買了兩次，現在開唱前給我取消....」。
然而，也有昨日17日該場次的觀眾表示「到底在罵什麼？你們昨天有到現場嗎？你們知道昨天現場觀眾都嚇壞了嗎？如果真的又地震釀成意外要怎麼辦？」、「支持Hebe為了粉絲安全取消演唱會！昨天有去的人就知道，當下有多可怕」、「第二場搖出來的人表示，在裡面搖真的很可怕！為了大家也為了馥甄，這是正確的決定，請不要拿安全開玩笑」、「一堆台灣鯛！我昨天在會場裡搖到快被嚇死，上面器材一直撞擊發出聲音，你知道砸下來有多嚴重嗎？支持Hebe啦！」
事實上，田馥甄在17日晚間開唱第二場時，晚間21點41分遇地牛翻身，剛好唱完「無常」是VCR的轉場，下去換衣服的田馥甄人並不在台上，結果全場觀眾被搖到嚇瘋，工作人員緊急喊卡點亮現場燈光，檢查完舞台、機關、逃生大門等等演唱會才又繼續，經歷過這樣情況，主辦單位肯定也是幾經協調才忍痛取消，為了保護入場的每一位粉絲！請大家不要過度謾罵，也要遵照官方退票程序。（編輯：張嘉哲）