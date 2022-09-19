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先開門全錯！消防署證實「地震保命3大SOP」：直接躲進去

▲918台東發生規模6.8強震，花蓮有一棟一樓為7-11的三樓建築物倒塌，所幸無人傷亡，受困人員全部救出。（圖/我是玉里人）
▲918台東發生規模6.8強震，花蓮有一棟一樓為7-11的三樓建築物倒塌，所幸無人傷亡，受困人員全部救出。（圖/我是玉里人）

編輯中心/綜合報導

2022-09-19 07:06:15

918台東發生規模6.8強震，是1973年以來台東陸地上發生規模最大的地震，中央氣象局也證實該次地震才是本次地震序列的主震，各地也傳出不少災情，民眾仍要嚴防接下來3天規模5以上的餘震。然而當地震來臨時，你做得SOP真的正確嗎？消防署就公布地震防災「保命三步驟」，其中許多人在第一時間開門逃跑那可是不正確的哦！

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根據消防署地震防災準則指出，地震最一開始搖晃的時候，應該優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外！如果就近有掩蔽物，請直接躲進去，例如桌下等，附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部，但也要注意上方是否有容易掉落的危險物品，例如家具、電器、燈具、書櫃或貨架。

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▲地震來襲的3大SOP曝光！千萬不要急著開門慌亂逃出。（圖/內政部消防署）
消防署強調，地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷，一般來說趴下之後就不要再隨意移動，如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行，爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。

最後，則是「別往上看」，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。而如果當時正在睡覺，不要急著離開床，應該轉身臉部朝下，縮起雙腳，並用枕頭保護自己的頭部以及頸部，直到搖晃停止，民眾一定要特別注意SOP，也許未來遇到大地震時，這可能成為你保下一命的關鍵。（編輯：張嘉哲）

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▲內政部消防署分享睡覺時遇到地震的應變措施。（圖/內政部消防署）

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