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玉里強震！女星家人「驚險一瞬間」畫面曝光　網直喊恐怖

▲18日花蓮玉里發生規模6.8強震，謝依霖家人驚險一瞬間畫面曝光，網友直喊恐怖。（圖／LINLIN 臉書）
▲18日花蓮玉里發生規模6.8強震，謝依霖家人驚險一瞬間畫面曝光，網友直喊恐怖。（圖／LINLIN 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-19 10:46:312022-09-19 10:52:15

昨（18）日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，中央災害應變中心今晨6點53分最新統計，918強震造成1死146傷，另外有33人安置在收容所，災情主要集中在花蓮與台東。以「HOLD住姐」一角走紅的女星謝依霖，分享位在花蓮玉里娘家的監視錄影器畫面，能看到地震瞬間天搖地動，部分傢俱倒地，甚至差一點點傷到往外避難的家人。

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▲謝依霖公開玉里娘家地震瞬間的影片。（圖／LINLIN 臉書） 
▲謝依霖公開玉里娘家地震瞬間的影片。（圖／LINLIN 臉書） 
▲謝依霖的家人感受到地震後，警覺地立刻衝出。（圖／LINLIN 臉書） 
▲謝依霖的家人感受到地震後，警覺地立刻衝出。（圖／LINLIN 臉書） 
▲門邊雜物因搖晃倒塌，擋住其中一名女子的去路。（圖／LINLIN 臉書）
▲門邊雜物因搖晃倒塌，擋住其中一名女子的去路。（圖／LINLIN 臉書）
謝依霖於昨日在臉書專頁分享影片，畫面中能看到家人與小孩原本一同坐在客廳，當房子開始晃動，最靠門的女性與沙發上的男性立刻警覺，前者迅速離開屋內，後者抱起孩子衝出，隨後房子更大力地搖晃，門邊放在櫃子上的雜物瞬間倒塌，差一點砸向奔離的男子與小孩，而倒塌的物品也擋住另一名還未逃出的女子，後待地震減緩後才從另一側繞出。

▲謝依霖公布另一個視角的驚悚畫面。（圖／LINLIN 臉書） 
▲謝依霖公布另一個視角的驚悚畫面。（圖／LINLIN 臉書） 
謝依霖表示這是她「玉里家地震的瞬間」，影片中的強震令其心悸猶存，「玉里（的地震）真的很大很可怕」，並提醒眾人「家裡雜物還是不要太多，真的是貓飛狗跳的瞬間」。

網友也對影片中的劇烈搖晃感到震驚，並慶幸謝依霖家人平安無事「看影片真的很震撼，願大家都平安」、「我們在中部都不知道有這麼可怕！！」、「好大喔，好險人跟毛小孩逃竄沒被壓到」、「看到影片真的好恐怖！還好搖的時間短、天祐台灣」。 （編輯：李惠婷）


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