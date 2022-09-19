玉里強震！女星家人「驚險一瞬間」畫面曝光 網直喊恐怖
昨（18）日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，中央災害應變中心今晨6點53分最新統計，918強震造成1死146傷，另外有33人安置在收容所，災情主要集中在花蓮與台東。以「HOLD住姐」一角走紅的女星謝依霖，分享位在花蓮玉里娘家的監視錄影器畫面，能看到地震瞬間天搖地動，部分傢俱倒地，甚至差一點點傷到往外避難的家人。
謝依霖於昨日在臉書專頁分享影片，畫面中能看到家人與小孩原本一同坐在客廳，當房子開始晃動，最靠門的女性與沙發上的男性立刻警覺，前者迅速離開屋內，後者抱起孩子衝出，隨後房子更大力地搖晃，門邊放在櫃子上的雜物瞬間倒塌，差一點砸向奔離的男子與小孩，而倒塌的物品也擋住另一名還未逃出的女子，後待地震減緩後才從另一側繞出。
謝依霖表示這是她「玉里家地震的瞬間」，影片中的強震令其心悸猶存，「玉里（的地震）真的很大很可怕」，並提醒眾人「家裡雜物還是不要太多，真的是貓飛狗跳的瞬間」。
網友也對影片中的劇烈搖晃感到震驚，並慶幸謝依霖家人平安無事「看影片真的很震撼，願大家都平安」、「我們在中部都不知道有這麼可怕！！」、「好大喔，好險人跟毛小孩逃竄沒被壓到」、「看到影片真的好恐怖！還好搖的時間短、天祐台灣」。 （編輯：李惠婷）