IKEA震到噴水！他愣爆「好市多怎沒事」 內行揭關鍵原因
花東地區近日不斷連續強震，繼17日先發生規模6.4強震之後，18日下午又發生規模6.8強震，緊接著今（19）日上午10時許又發生規模5.9的餘震，讓不少人相當害怕。然而回顧這幾次強震，除了許多賣場瓶罐的商品被震落掉下碎裂，IKEA新莊店更被震到水管破裂，當下立刻停止營業。對此，就有網友好奇「好市多為啥都沒事啊？」貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「地震後看到賣場玻璃瓶罐碎滿地，只有我好奇….為什麼好市多的高處貨物好像從來都沒看過災情？」只見貼出的照片，好市多內的層架上堆滿了物品，但卻在地震過後不動如山的穩穩站立，也無傳出災情，讓人好奇原因。
貼文一出，不少網友紛紛回應「整個含棧板有封膜，不太可能會掉下來，除非整個架子倒塌！」、「整個貨物都含有棧板跟封膜，重量非常重支撐著，如果好市多這個都能塌掉，我看各地災情不敢想像」、「貨物要封膜啊，整板上去放著，除非架子倒掉，不然要要搖出來架子邊緣很難」、「它們只要不是在最下層的商品，基本上整板都用封膜包起來」、「封膜+上棧板，整個穩如泰山啊！你沒看其他賣場的慘況」。
然而事實上，在前幾日發生大地震時，就也剛好有網友正在逛好市多，雖然上頭貨物有棧板跟封膜，工作人員仍然瘋狂大喊「離開貨架」、「離開貨架區！快點」在場民眾聽從指示立刻離開貨架，可以看到影片中貨架確實也因為地震左右搖晃，不過上頭貨物並未落下。（編輯：張嘉哲）