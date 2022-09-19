強震來襲怎麼辦？專家曝「家具檢查指南」：2大重點保命
花東地區自17日晚間21時41分強震不斷，最高規模來到6.8級，堪稱今年最大震度，更是繼921大地震後全台第五大地震，讓全台灣人心惶惶。台灣位處板塊交界處，年年大小地震不斷，防災產業協會秘書長黃少薇提醒，民眾平常在家裡就該做好居家安全檢查，包括家具是否有固定好，最重要的是房裡床邊的櫃子不要超過腰部高度，以免地震來臨時，躲在床上還被櫃子壓到造成危險。
黃少薇過去經常深入國中小，甚至幼兒園宣導避難意識，其中「趴下、掩護、穩定」最廣為人知。不過，單只有三點也相當籠統，對此黃秘書長提供最新思維給民眾參考，一般在家裡沒事就可以檢查，像是「家具固定好在牆上」、「床邊的櫃子通常不要超過腰部」。
針對內政部最新貼文宣導：「睡覺時遇地震就在床上躲好」，黃秘書長提醒要在床上躲好當然可以，但必須先檢查「床邊櫃子有沒有超過腰部」、「衣櫃有沒有關好甚至鎖好，以防裡面物品地震時掉出壓到你」，地震來的當下就如同內政部提醒：「轉身臉部朝下，縮起雙腳，枕頭掩護頭頸，直到搖晃結束。」「不管躲在床上也好，桌下也好，最重要的就是保護好頭部和頸部。」
成功大學防災研究中心賴文基教授針對地震來臨躲在床上一說也表示：「建議可以滾到床的兩邊，因為即使這樣天花板有東西砸下來也是砸在床墊上，而不是你身上。」除此之外，現在人在台東的賴教授語重心長指出當地人對地震人心惶惶，包括自己在內，只要看到風吹草動就心驚驚，「最主要還是希望民眾勿驚恐，保持心理健康。」他也提供民眾實際做法：「像是如果在家裡覺得不安全就可以像日本一樣，到公園等空曠地休息一個晚上再想下一步怎麼做，這樣總比在家緊張兮兮來得好。」